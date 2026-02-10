Đưa tin sai lệch bản tin dự báo thời tiết có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định đề xuất phạt tiền 5-10 triệu đồng với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ kết quả hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo quy định.

Mức phạt 10-15 triệu đồng áp dụng với hành vi không tuân thủ quy định, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất xử phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có nguồn gốc (Ảnh minh họa: Dân trí).

Hành vi không thực hiện việc dự báo lưu lượng đến hồ, khả năng gia tăng mực nước hồ chứa theo quy định của pháp luật về an toàn đập, hồ chứa hoặc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không đủ độ tin cậy 3 lần liên tiếp trong 1 tháng đối với mỗi loại bản tin sẽ bị phạt tiền 15-20 triệu đồng.

Phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: Cung cấp sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; cố ý vi phạm quy định, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn trong hoạt động này.

Hình thức phạt bổ sung với các vi phạm nêu trên là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 3-12 tháng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất xử phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn mà không nêu rõ nguồn gốc bản tin.

Xử phạt 5-10 triệu đồng đối với hành vi truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn không có nguồn gốc.

Hành vi truyền, phát không đầy đủ nội dung bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn bị xem xét phạt 10-20 triệu đồng.

Mức phạt 30-40 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; gian lận về nguồn gốc bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn khi truyền, phát; truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đưa tin sai lệch về hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ văn.

Bên cạnh xử phạt tiền, dự thảo đề xuất biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết dự thảo nghị định sẽ được trình Chính phủ xem xét thông qua tháng 3 tới.