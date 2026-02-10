Cà Mau bắn pháo hoa đón giao thừa tại 5 điểm lúc 21h30

Ngày 10/2, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh này sẽ bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đồng loạt tại 5 điểm, dự kiến lúc 21h30 ngày 16/2 (29 Tết).

5 điểm bắn pháo hoa gồm: Phường An Xuyên (sân trung tâm hội nghị tỉnh); phường Bạc Liêu (quảng trường Hùng Vương); xã Phước Long (khu vực bờ kè đối diện trung tâm văn hóa xã); xã Sông Đốc (tượng đài kỷ niệm chuyến tàu tập kết ra Bắc); xã Đất Mũi (khu du lịch Khai Long).

Hoạt động bắn pháo hoa diễn ra sau khi Chủ tịch UBND tỉnh này đọc thư chúc Tết.

Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu), một trong những điểm bắn pháo hoa đón giao thừa của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

UBND tỉnh Cà Mau đã có đề nghị các xã, phường căn cứ thời gian bắn pháo hoa nêu trên để điều chỉnh thời lượng và nội dung chương trình nghệ thuật tại địa phương cho phù hợp, đảm bảo việc bắn pháo hoa đồng loạt.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều xã, phường của tỉnh Cà Mau đang triển khai việc trang trí tại khu vực trung tâm, trên một số tuyến đường chính và tổ chức các hoạt động để tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết cổ truyền.

Đơn cử tại phường Bạc Liêu, từ ngày 11/2 đến 14/2 sẽ có nhiều hoạt động đón Tết, như: Khai mạc hội xuân; tổ chức các trò chơi dân gian; liên hoan dân vũ, nhảy hiện đại; hội thi vẽ tranh; thi gói bánh tét,...

Lãnh đạo tỉnh và các địa phương cũng tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có công và nhiều đối tượng khác.