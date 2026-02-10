Khắc phục xong sự cố cầu Long Biên, tàu lưu thông trở lại

Tổng công ty đường sắt Việt Nam thông tin, vào chiều 9/2, các đơn vị đã khắc phục xong sự cố hư hỏng nút dàn thép mạ thượng (giữa ô 10 và ô 11) thuộc nhịp 18 cầu Long Biên.

Lúc 17h30 ngày 9/2, chuyến tàu trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng (tàu NP8) đã lưu thông qua cầu Long Biên.

Hiện các đoàn tàu đã hoạt động bình thường, không còn phải áp dụng các biện pháp hạn chế hay điều tiết đặc biệt như trong thời gian xảy ra sự cố.

Trước đó, vào chiều 2/2, nhân viên Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải phát hiện hư hỏng tại nút dàn thép thuộc nhịp 18 cầu Long Biên.

Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng bị tách rời tại hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình và an toàn giao thông.

Tàu hỏa qua cầu Long Biên (Ảnh: Tổng công ty đường sắt Việt Nam).

Sau khi phát hiện hư hỏng, ngành đường sắt đã phải phong tỏa, không cho tàu qua cầu Long Biên để tập trung sửa chữa, khắc phục. Tất cả các chuyến tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng và tàu Hà Nội - Năm cửa ô phải thay đổi điểm đầu - cuối, tổ chức đón trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội như thường lệ.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, được khởi công tháng 9/1898 và khánh thành năm 1902.

Công trình dài khoảng 1.700m, ban đầu gồm 19 nhịp dàn thép với đường sắt ở giữa và hai lối dành cho người đi bộ hai bên.

Mặc dù từng nhiều lần được sửa chữa, gia cố, tình trạng xuống cấp của kết cấu thép vẫn tiếp diễn trên toàn cầu, với hiện tượng rỉ sét, hao mòn tiết diện tại các thanh dàn và bản nút; không ít hư hỏng tiềm ẩn được đánh giá là khó dự đoán mức độ phát triển, buộc cầu phải khai thác trong điều kiện hạn chế về tải trọng và tốc độ.