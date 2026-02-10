Hà Nội: Một trường THPT 3 năm liền có học sinh thủ khoa môn Toán

Cụ thể 3 thủ khoa môn Toán các năm lần lượt như sau:

Năm học 2023-2024, em Tạ Đức Anh, học sinh lớp 12 Toán 1, là thủ khoa với 31,5/40 điểm. Trong số các thí sinh đạt giải nhất, Đức Anh đứng đầu với điểm số vượt xa thí sinh thứ 2 đến 5 điểm.

Tạ Đức Anh, thủ khoa môn Toán, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 (Ảnh: Nhà trường).

Năm học 2024-2025, Lại Gia Khải khi học lớp 11 đã giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và là thủ khoa toàn quốc với 33,5/40 điểm. Ở kỳ thi năm nay, Khải đoạt giải nhì.

Lại Gia Khải, quê Hà Nam (cũ). Trong kỳ thi vào lớp 10 trước đó, Khải đỗ lớp chuyên Toán của ba trường THPT chuyên Biên Hòa (Hà Nam), chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và Khoa học Tự nhiên.

Em chọn học THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội với mong muốn được cọ xát với nhiều bạn giỏi và có môi trường học năng động, nhiều hoạt động ngoại khóa.

Nguyễn Thị Thảo Nguyên là thủ khoa môn Sinh năm ngoái (Ảnh: Nhà trường).

Tại kỳ thi học sinh giỏi năm học 2025-2026, Nguyễn Lê Nhật Nam giành giải nhất với điểm số cao nhất cả nước (36,5/40), thủ khoa môn Toán.

Với giải nhất kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm lớp 9, Nam được tuyển thẳng vào một số trường nhưng đã chọn theo học ở THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngoài 3 năm liền có học sinh thủ khoa môn Toán, hai năm liền, nhà trường có học sinh thủ khoa môn Sinh học.

Cụ thể năm ngoái, Nguyễn Thị Thảo Nguyên là thủ khoa. Em cũng đạt 8.5 IELTS từ khi đang học lớp 9; đạt SAT 1.530/1.600.

Võ Thùy Trang 2 năm liền giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và năm nay đoạt thủ khoa toàn quốc (Ảnh: Nhà trường).

Ngoài ra, Nguyên có năng lực lãnh đạo, chơi một số nhạc cụ rất tốt, giọng ca vàng của Câu lạc bộ âm nhạc MCCM Trường THPT Chuyên Sư phạm.

Năm nay, thủ khoa môn Sinh của trường này là Võ Thùy Trang, lớp 12 Sinh. Võ Thùy Trang lặp lại cú đúp với 2 năm liên tiếp đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và năm nay giành vị trí thủ khoa toàn quốc.

Bên cạnh đó, năm học lớp 10 em đã giành được giải nhất quốc gia kỳ thi khoa học kỹ thuật (ViSEF) và trong đội tuyển đi thi cấp quốc tế tại Los Angeles, Hoa Kỳ.

Năm 2025, lần đầu tiên trường có học sinh lớp 10 đạt giải nhất quốc gia ở vị trí thứ 3 toàn quốc (tam khoa toàn quốc).