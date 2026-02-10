Cảnh trạm dừng nghỉ tạm cao tốc Vân Phong - Nha Trang, "ủng hộ vệ sinh"

Trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Video: Trung Thi).

Theo Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), chủ đầu tư cao tốc Vân Phong - Nha Trang, trạm dừng nghỉ trên tuyến được xây dựng tại km334+900, đoạn qua xã Tân Định. Dự án có tổng diện tích gần 8ha, gồm hơn 4,25ha phía phải tuyến và gần 3,6ha phía trái tuyến. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 225 tỷ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư thực hiện dự án gần 200 tỷ đồng, phần còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo thiết kế được phê duyệt, trạm dừng nghỉ gồm bãi đỗ xe, khu dịch vụ cho lái xe và người dân nghỉ tạm, quầy ăn uống - giải khát, khu bán hàng, phòng trực cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông, trạm xăng dầu và trạm sạc điện.... Thời gian hoàn thành xây dựng trước ngày 15/3.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến ngày 9/2, tại khu vực trạm dừng nghỉ đang xây dựng tạm hai điểm dừng chân. Mỗi bên bố trí một nhà lắp ghép bằng tôn phục vụ ăn uống, cùng 6 nhà vệ sinh di động.

Lối vào trạm dừng nghỉ tạm là đường đất, gồ ghề và lồi lõm, bụi khi trời nắng và lầy lội nếu có mưa.

Theo hợp đồng, các hạng mục phục vụ công cộng tại trạm dừng nghỉ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh đều miễn phí. Ghi nhận thực tế cho thấy phương tiện đỗ xe không phải trả phí; tại khu vệ sinh có đặt thùng “ủng hộ vệ sinh”, việc đóng góp do người dân tự nguyện. Một nhân viên tại trạm dừng nghỉ cho biết tiền “ủng hộ vệ sinh” nhằm hỗ trợ chi phí cho nhân công thường xuyên dọn dẹp, giữ khu vệ sinh sạch sẽ.

Các bình chứa nước phục vụ vệ sinh được bơm từ giếng khoan tại trạm dừng nghỉ tạm.

Tại trạm dừng nghỉ bố trí một khu vực phục vụ ăn uống và nước giải khát các loại. Theo ghi nhận, các món ăn, thức uống được niêm yết giá công khai.

Một tài xế dừng xe tại trạm dừng nghỉ để kiểm tra động cơ và lốp trước khi tiếp tục hành trình. Anh Lê Hữu Kỳ cho biết khi đi từ TPHCM về Quảng Ngãi ăn Tết, điều anh lo nhất là các trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư đồng bộ. Như tại cao tốc Vân Phong - Nha Trang chỉ có bãi đỗ xe, chưa có trạm tiếp nhiên liệu hay khu chăm sóc, sửa chữa xe.

“Tôi và nhiều tài xế mong các cơ quan chức năng sớm đầu tư hoàn chỉnh trạm dừng nghỉ trên cao tốc. Hiện nay anh em tài xế đi đường vẫn lo thiếu nơi vệ sinh, tiếp nhiên liệu và sửa chữa, bảo dưỡng xe”, anh Kỳ nói.

Theo chủ đầu tư dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, hợp đồng ký giữa nhà đầu tư và Cục Đường bộ Việt Nam có nêu trạm dừng nghỉ phải hoàn thành trước 15/3. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Ban Quản lý dự án 7 nhận thấy tiến độ chưa đạt nên đã yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh thi công.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, có tổng chiều dài hơn 83km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa. Công trình có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng và đã đưa vào khai thác toàn tuyến từ tháng 1.

Tuyến có vận tốc khai thác 60-90km/h và hiện chưa thu phí người sử dụng. Trên tuyến có 4 nút giao đã đi vào hoạt động gồm: Đại Lãnh (đầu tuyến - đấu nối vào hầm Cổ Mã); Vạn Thắng kết nối với quốc lộ 1; Tân Định kết nối với quốc lộ 26; Diên Thọ kết nối với quốc lộ 27C (cuối tuyến - đường Nha Trang - Đà Lạt).

Vị trí trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ảnh: Google Maps).