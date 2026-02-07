6 ô tô đâm nhau trên cầu Nhật Tân, giao thông "tê liệt"

Khoảng 16h30 ngày 7/2, tại cầu Nhật Tân (hướng từ trung tâm thành phố Hà Nội đi sân bay Nội Bài) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô.

Tại hiện trường, 6 ô tô đâm dồn toa ở làn đường sát dải phân cách giữa của cầu Nhật Tân. Trong đó, ô tô mang BKS 98A-523.xx bị hư hỏng phần đầu; 5 xe khác bị móp méo, biến dạng.

Vụ va chạm giữa 6 ô tô trên cầu Nhật Tân khiến giao thông bị ùn ứ kéo dài (Ảnh: Văn Tuấn).

Theo cảnh sát, rất may vụ tai nạn không làm ai bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động lực lượng đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, phân luồng giao thông.

Tại hiện trường, vụ tai nạn khiến giao thông từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài bị ùn tắc nghiêm trọng. Thời điểm đúng ngày cuối tuần và giáp Tết nên chiều tối nay, tình trạng giao thông có lúc "tê liệt".

Ô tô mang BKS 98A-523.xx bị hư hỏng nặng phần đầu (Ảnh: Văn Tuấn).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.