Hà Nội phân luồng giao thông tạm thời qua hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ cấm các phương tiện thô sơ và người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75m đi qua hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.

Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định.

Đối với khu vực trung tâm nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng Ngã Tư Vọng) sẽ đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút để đi bến xe Giáp Bát, rẽ phải đi đường Kim Đồng.

Các phương tiện lưu thông trên đường Giải Phóng (hướng bến xe Giáp Bát) sẽ đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại trung tâm nút và 2 điểm mở dải phân cách trên đường Giải Phóng, rẽ trái đi Kim Đồng.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hình ảnh chụp đầu tháng 2 (Ảnh: Thành Đông).

Tại điểm mở dải phân cách ở đường Giải Phóng, cấm phương tiện ô tô quay đầu trong giờ cao điểm theo chiều đi bến xe Giáp Bát; cấm các phương tiện ô tô quay đầu theo chiều đi trung tâm thành phố.

Các phương tiện lưu thông trên đường Kim Đồng rẽ trái đi bến xe Giáp Bát và rẽ phải đi cầu vượt Ngã Tư Vọng theo hệ thống biển báo đèn tín hiệu giao thông.

Về phương án tổ chức giao thông tạm tại đường 2,5 (đoạn Đầm Hồng - quốc lộ 1A), các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại đường 2,5 đoạn từ ngõ 192 Lê Trọng Tấn đi hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đi thẳng một chiều đến dưới hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng và ngược lại.

Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại đường 2,5 hướng đi hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng muốn quay đầu về hướng ngõ 192 Lê Trọng Tấn sẽ đi thẳng và quay đầu tại 4 điểm mở dải phân cách giữa đường 2,5.

Để tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, tư vấn thiết kế và đơn vị nhà thầu kiểm tra, hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ hướng dẫn điều hành giao thông thuộc phạm vi thực hiện dự án.