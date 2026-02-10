Hàng trăm công nhân nghèo lên "chuyến tàu xuân" về quê đón Tết

Rạng sáng ngày 10/2, tại Ga Sài Gòn, hàng trăm đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM đã nhận vé và lên "chuyến tàu xuân" về quê đón Tết, sau nhiều năm không có điều kiện sum họp cùng gia đình.

Với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp Công đoàn TPHCM đã tích cực triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề xuất và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ gần 2 tỷ đồng để mua vé tàu khứ hồi, đưa 124 đoàn viên, người lao động cùng thân nhân (đại diện cho 2.293 người) về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Chuyến tàu chiều đi được tổ chức từ ngày 9 đến 14/2, và chiều trở lại từ ngày 20 đến 24/2. Đối với nhiều người, tấm vé tàu không chỉ là thông tin về lịch trình mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ, đánh dấu khoảnh khắc họ chính thức lên "chuyến tàu xuân" để về sum họp cùng gia đình sau nhiều năm mưu sinh xa quê.

Tấm vé nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một hành trình dài của chờ đợi, hy vọng và xúc động. Sau nhiều năm đón Tết trong phòng trọ chật hẹp, hay những mùa xuân làm thêm để gửi tiền về quê mà không thể về sum họp, khoảnh khắc cầm tấm vé tàu trở thành giây phút đặc biệt.

Gia đình chị Lê Thị Hòa (quê Quảng Ngãi) đã có mặt tại ga từ rất sớm, háo hức chờ chuyến tàu về quê. Nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động, năm nay cả gia đình chị có điều kiện trở về quê nhà, sum họp và đón Tết cùng nhau.

Anh Nguyễn Văn Thiên (quê Nghệ An) chia sẻ: "Đã hai năm rồi tôi và con gái không có điều kiện về quê ăn Tết. Lần này được về quê, nhờ chuyến tàu Công đoàn nên hai bố con tôi tiết kiệm được gần 10 triệu đồng tiền vé khứ hồi. Với tôi, đó là phần lớn thu nhập tích cóp từ những ngày tăng ca liên tục".

Việc tổ chức chuyến tàu 0 đồng không chỉ giúp công nhân, người lao động tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại mà còn tạo điều kiện để họ được về quê sum vầy cùng gia đình, đón Tết trọn vẹn trong dịp lễ quan trọng nhất trong năm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động còn trực tiếp trao tặng các phần quà Tết nhằm động viên, hỗ trợ công nhân, đoàn viên trước giờ lên tàu. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn, góp phần giúp người lao động yên tâm hơn khi trở về quê đón Tết.

Đúng 8h, chuyến tàu chính thức lăn bánh, đưa các đoàn viên, người lao động rời Ga Sài Gòn, bắt đầu hành trình trở về quê đón Tết. Trên chuyến tàu, công tác tổ chức, hỗ trợ được triển khai đồng bộ, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người lao động trong suốt quá trình di chuyển.

Song hành với Chuyến tàu Công đoàn là các chuyến xe và chuyến bay Công đoàn, dự kiến với tổng kinh phí khoảng 15 tỷ đồng, hỗ trợ đưa hơn 3.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, dự kiến khởi hành vào ngày 25 tháng Chạp.

Mỗi chuyến bay, chuyến tàu, chuyến xe Công đoàn không chỉ đưa người lao động về quê đón Tết, mà còn chuyên chở niềm tin, sự gắn bó, trách nhiệm xã hội và nghĩa tình. Đó chính là điểm tựa để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và với xã hội, để mỗi mùa Xuân về, Tết thực sự là Tết của đoàn viên.