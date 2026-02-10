“Cha đẻ” Bống bống bang bang lên tiếng về MV 600 triệu lượt xem biến mất

Thông tin MV Bống bống bang bang do nhóm 365 (Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will) thể hiện bất ngờ biến mất khỏi YouTube đang khiến nhiều khán giả hoang mang.

Đây là sản phẩm ra mắt năm 2016, từng được đăng tải trên kênh của công ty giải trí VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập và đạt hơn 600 triệu lượt xem. Ca khúc là nhạc phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016), do Only C sáng tác, với sự hỗ trợ của Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng trong quá trình sản xuất.

MV "Bống bống bang bang" đạt 600 triệu lượt xem biến mất trên kênh YouTube (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 10/2, Only C - tác giả kiêm nhà sản xuất ca khúc - cho biết anh cũng bất ngờ khi nhận được thông tin. Theo nhạc sĩ, từ tối qua, anh đã liên hệ với phía công ty của Ngô Thanh Vân và các thành viên nhóm 365, tuy nhiên hầu như không ai rõ nguyên nhân sự việc.

"Tôi hỏi Isaac, Will cũng không biết. Bên công ty cũ quản lý nhóm 365 cho hay đang tìm cách xử lý để MV sớm xuất hiện trở lại", Only C chia sẻ.

Nam nhạc sĩ nhận định khả năng cao kênh YouTube của công ty VAA - đơn vị sở hữu MV - đã bị tấn công. Theo anh, có thể một tài khoản khác đã xâm nhập, sau đó ẩn hoặc gỡ toàn bộ video trên kênh.

Công ty VAA do Ngô Thanh Vân sáng lập hiện đã ngưng hoạt động nên không còn người trực tiếp quản lý kênh, dẫn đến nguy cơ bị “hack”, đổi tên và xóa các nội dung cũ.

"Có thể kênh bị tấn công nên đổi tên, chứ không phải chị Ngô Thanh Vân tự đổi. Vì vậy MV mới biến mất", Only C nói.

Only C là "cha đẻ" ca khúc Bống bống bang bang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù vậy, anh cho rằng khả năng khôi phục là khá cao. Theo Only C, YouTube có cơ chế hỗ trợ khi xảy ra sự cố, song phía công ty chủ quản cũ cần có đại diện làm việc trực tiếp với nền tảng này.

"Nếu mọi việc được giải quyết ổn thỏa, tôi tin YouTube có thể trả lại nguyên trạng cho ca khúc. Hiện tại chưa thể xác định thời gian có thể lấy lại kênh", anh nói thêm.

Nhìn lại chặng đường 10 năm của Bống bống bang bang, Only C cho biết thời điểm sáng tác, anh chỉ mong mang đến một ca khúc nhạc phim vui nhộn, tạo không khí tươi sáng cho khán giả. Tuy nhiên, hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc đã khiến ê-kíp không khỏi bất ngờ.

"Sau nhiều năm, tôi hiểu sức sống của ca khúc. Hiện tôi vẫn nắm bản quyền tác giả và có nhiều đơn vị xin phép sử dụng cho quảng cáo, phim ảnh. Điều đó cho thấy bài hát vẫn còn giá trị", anh nói.

Khi được hỏi về nguồn thu từ một bản hit đạt hơn 600 triệu lượt xem, Only C cho biết anh không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Theo nam nhạc sĩ, ở vai trò tác giả, anh chủ yếu thụ hưởng tiền tác quyền, còn doanh thu từ lượt xem trên YouTube thuộc về công ty VAA - đơn vị sở hữu và phát hành MV.

"Tôi không quá quan tâm đến giá trị thương mại của ca khúc. Thực sự đến giờ tôi cũng chưa từng ngồi tổng kết cụ thể xem bài hát mang về bao nhiêu tiền", anh chia sẻ.

Only C chia sẻ, sau 10 năm, Bống bống bang bang giờ vẫn là một kỷ niệm đẹp với anh. Thời điểm năm 2016, khi Bống bống bang bang ra mắt, anh vẫn là một cái tên chưa có nhiều vị thế trong nghề.

"Lúc đó tôi chưa là gì cả, còn phải biết ơn những cơ hội mình có. Thậm chí khi ấy, nếu chị Ngô Thanh Vân nhờ làm nhạc mà không trả thù lao, tôi vẫn sẵn sàng nhận lời", anh thẳng thắn.

Nhạc sĩ cho biết anh đã đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong thời gian dài và luôn trân trọng mối quan hệ hợp tác này. Theo Only C, điều anh nhận được không chỉ là một dự án thành công, mà còn là những cơ hội và bài học nghề nghiệp quan trọng.

"Chị cho tôi rất nhiều cơ hội để va chạm và hoàn thiện kỹ năng. Đó là những giá trị mà tiền bạc không thể đo đếm được", anh nói.