Vì sao cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thu phí cao hơn 5 tuyến khác?

Cục Đường bộ Việt Nam mới đây có báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai thu phí sử dụng đường bộ tại các dự án thành phần đầu tư công thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo kế hoạch, 5 tuyến cao tốc sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 1/3 gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45 (thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa); Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (địa phận tỉnh thanh Hóa); Nghi Sơn - Diễn Châu (địa phận Thanh Hóa và Nghệ An); Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng); Phan Thiết - Dầu Giây (tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai).

Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, một trong 5 tuyến cao tốc sắp thu phí (Ảnh: Thanh Tùng).

Về mức thu, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất 2 phương án. Phương án 1 áp dụng mức 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn cho các tuyến đáp ứng đầy đủ điều kiện kỹ thuật như có 4 làn xe và làn dừng khẩn cấp liên tục. Phương án 2 là 900 đồng/km, áp dụng cho các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này.

Sau khi thông tin được công bố, nhiều tài xế băn khoăn khi mức thu phí trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (nối Nghệ An và Hà Tĩnh) đã triển khai từ trước đó lại cao hơn, ở mức 1.669 đồng/km, so với khung 900-1.300 đồng/km của 5 tuyến nêu trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt được đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao, hình thức đối tác công tư PPP, trong đó nhà đầu tư tư nhân bỏ vốn xây dựng hạ tầng, được quyền kinh doanh thu hồi vốn, sau đó chuyển giao lại cho nhà nước) nên mức thu phí cao hơn để hoàn vốn cho nhà đầu tư, bao gồm cả lợi nhuận, trước khi chuyển giao lại cho nhà nước.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Dương Nguyên).

Trong khi đó, 5 tuyến cao tốc nêu trên do nhà nước đầu tư, việc thu phí chủ yếu nhằm hoàn trả một phần vốn ngân sách, phục vụ công tác bảo trì và nâng cấp tuyến đường nên mức phí thấp hơn.

Trước đó, từ ngày 5/1/2025, dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt chính thức thu phí để hoàn vốn theo hợp đồng BOT đã ký kết. Mức giá cơ bản 1.669 đồng/km và được nhân hệ số theo từng loại phương tiện, dao động 1-3,8; tổng mức thu toàn tuyến tương ứng 82.281-312.660 đồng.

Mức thu này nằm trong hợp đồng ký giữa nhà đầu tư với Bộ Giao thông Vận tải trước đây (nay là Bộ Xây dựng) và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thời gian thu phí 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Một trạm thu phí trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đặt tại nút giao với quốc lộ 8A, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 12 dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020) và là một trong 3 dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận tỉnh Nghệ An với chiều dài 44,4km và phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh dài 4,9km; hoàn thành toàn tuyến và chính thức đưa vào vận hành, thông xe từ ngày 30/6/2024.