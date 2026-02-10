Người dân thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn thả cá tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 10/2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), hàng trăm người dân TPHCM đã đổ về chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung) và các khu vực ven sông Sài Gòn để thực hiện nghi thức thả cá chép, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Đặc biệt, nhiều người đã không ngần ngại thuê ghe ra giữa dòng sông để đảm bảo cá được phóng sinh an toàn, tránh bị đánh bắt trở lại.

Bà Lan, một người dân tham gia phóng sinh, chia sẻ: "Cứ đến rằm hay lễ tết, gia đình tôi đều đến chùa Diệu Pháp để thả cá phóng sinh. Hôm nay tôi mua rất nhiều cá chép lớn với hy vọng chúng sẽ đẻ ra thật nhiều cá con và mang lại nhiều may mắn cho gia đình tôi". Để tránh tình trạng cá bị "kẹt" gần bờ hoặc bị bắt lại, bà Lan đã thuê ghe với giá 100.000 đồng để đưa cá ra giữa sông thả.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu (52 tuổi) cũng là một trong số những người thuê ghe ra giữa sông Sài Gòn để thả cá.

Anh cho biết: "Vì cá lớn, nên tôi thuê ghe ra giữa sông để thả vì sợ mắc kẹt do bên trong nhiều lục bình, rác. Đây cũng là năm đầu tiên tôi trải nghiệm thả cá giữa sông Sài Gòn để tiễn ông Công, ông Táo về trời".

Theo tín ngưỡng dân gian Việt Nam, vào ngày 23 tháng Chạp, cá chép sẽ hóa rồng, đưa ông Táo về trời để trình báo mọi việc trong năm với Ngọc Hoàng.

Vì vậy, người dân thường chuẩn bị cá chép theo số lẻ (1, 3 hoặc 5 con) để thả.

Ngoài cá chép, nhiều loại cá khác cũng được người dân TPHCM phóng sinh trong ngày này.

Bên cạnh đó, việc thả chim phóng sinh cũng được nhiều người lựa chọn, với ước mong một năm mới bình an, may mắn cho gia đình.

Thanh Hùng, một người tham gia thả chim, bày tỏ: "Hy vọng những chú chim nhỏ này sẽ bay đi thật xa, mang theo nhiều niềm tin, hy vọng cho một tương lai và cuộc đời mới".

Nhiều phật tử cũng mang cá đến chùa Diệu Pháp để làm lễ trước khi mang ra bờ sông Sài Gòn thả. Không khí tại chùa và các khu vực ven sông càng về trưa càng trở nên nhộn nhịp, đông đúc hơn.

Việc phóng sinh, một phong tục đẹp của người Việt, không chỉ thể hiện lòng thành kính với các vị thần linh mà còn khuyến khích mọi người làm điều phước lành, lương thiện, hướng đến một năm mới an lành và hạnh phúc.