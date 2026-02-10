Cặp quân nhân phim VTV gây sốt, được so sánh với "Hậu duệ Mặt trời"

Cảnh lãng mạn của cặp quân nhân trong phim "Không giới hạn" được yêu thích (Video: VTV).

Bộ phim Không giới hạn đã lên sóng giờ vàng VTV được vài tập và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Ngay tập đầu, tác phẩm đã tạo dấu ấn nhờ không khí kịch tính, các cảnh cứu hộ được dàn dựng công phu, cùng chuyện tình quân nhân mang màu sắc lãng mạn, khiến nhiều người liên tưởng và so sánh với phim Hậu duệ Mặt trời phiên bản Hàn Quốc.

Mối quan hệ lãng mạn của Kiên và Lam Anh trong phim "Không giới hạn" thu hút khán giả (Ảnh: VTV)

Nhiều khán giả nhận xét rằng tuyến tình cảm và bối cảnh của Minh Kiên và Lam Anh có nét tương đồng với cặp đôi quân nhân trong Hậu duệ Mặt trời. Cụ thể, mối quan hệ giữa Trung tá Minh Kiên và Thiếu tá Lam Anh khiến người xem liên tưởng tới cặp nhân vật Seo Dae Young (Jin Goo) và Yoon Myung Joo (Kim Ji Won) trong phim Hàn Quốc.

Cả hai cặp đều là quân nhân, đều vướng những rào cản về thân phận, cấp bậc, đồng thời phim cũng xuất hiện các nhiệm vụ cứu trợ quốc tế, tạo cảm giác quen thuộc.

Dù vậy, không ít ý kiến cho rằng Không giới hạn có bản sắc riêng, khi đặt trọng tâm vào hình ảnh người lính Việt Nam trong thời bình, với những nhiệm vụ thầm lặng nhưng đầy hiểm nguy.

Trên mạng xã hội, khán giả dành lời khen cho bộ phim: “Phim hay, xúc động, quay đẹp như Hậu duệ Mặt trời”, “Lực lượng làm phim hùng hậu quá, xem rất choáng ngợp”, “Góc quay hiện đại, diễn viên diễn tự nhiên”, “Toàn diễn viên đẹp, diễn tốt”, “Mới xem tập 1 mà đã bị cuốn rồi”, “Cặp này dễ thương quá”…

Một khán giả bình luận: “Nghe bảo chị Lam Anh đơn phương anh Kiên. Ảnh xuất hiện như một thiên thần thế này bảo sao người ta không tương tư cho được. Đúng là Hậu duệ Mặt trời 2026”.

Nam chính của bộ phim là Steven Nguyễn (Ảnh: Nhà sản xuất).

Nam chính của phim là Trung tá Đào Minh Kiên, do Steven Nguyễn thủ vai. Nhân vật xuất hiện với hình ảnh người lính cứu hộ có vóc dáng cao lớn, rắn rỏi, phong thái điềm tĩnh và tinh thần thép.

Qua những cảnh thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, Minh Kiên hiện lên là người chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ tính mạng người khác.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, người bạn thân thiết nhất của Kiên đã hy sinh, để lại trong Kiên nỗi day dứt, ám ảnh kéo dài. Khi trở về địa phương công tác, Minh Kiên gặp Lợi - em trai của người bạn đã mất. Lợi luôn tin rằng cái chết của anh trai bắt nguồn từ sai lầm của Kiên, khiến mối quan hệ giữa hai người rơi vào căng thẳng, hiểu nhầm khó hóa giải.

Bên cạnh tuyến truyện nghề nghiệp mang màu sắc hiện thực gai góc, câu chuyện của phim còn mở ra mối duyên đặc biệt giữa Minh Kiên và nữ chính Hà Hoàng Lam Anh, do Minh Trang thủ vai.

Hai người gặp nhau trong một nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Trong hoàn cảnh sinh tử, Minh Kiên đã cứu mạng Lam Anh, để lại trong cô ấn tượng sâu sắc không thể quên. Sau đó, họ được bạn bè mai mối, dần nảy sinh những tình huống bất ngờ, vừa nghiêm túc, vừa mang nét lãng mạn rất riêng của những người lính thời bình.

Nhiều khán giả nhận xét, các cảnh quay về công tác cứu trợ trong Không giới hạn được xây dựng khá chân thực và xúc động. Phim tái hiện những tình huống khẩn cấp như động đất, sập mỏ, rò rỉ khí hóa học, cứu nạn trên biển…, giúp người xem hiểu rõ hơn sự gian nan, hiểm nguy trong công việc của các chiến sĩ cứu hộ, cứu nạn.

Nhịp phim nhanh, nhiều cảnh hành động được xử lý gọn gàng, tạo cảm giác căng thẳng nhưng không nặng nề.

Chia sẻ về quá trình tham gia bộ phim, Steven Nguyễn cho biết, đúng như tên của bộ phim, anh đã học cách không giới hạn bản thân. Để nhận được cái gật đầu của ê-kíp sản xuất cho vai Kiên, nam diễn viên đã trải qua một hành trình casting (tuyển chọn) không hề đơn giản.

Minh Trang vào vai Lam Anh trong phim (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Trong khi đó, Minh Trang cũng đang nhận được nhiều sự chú ý khi vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh - nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng.

Nhân vật Lam Anh gây ấn tượng bởi sự mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và đặc biệt là chủ động trong chuyện tình cảm với Trung tá Minh Kiên. Hình ảnh một nữ quân nhân hiện đại, bản lĩnh nhưng vẫn giàu cảm xúc được xem là điểm cộng của phim ngay từ những tập đầu.

Minh Trang chia sẻ với phóng viên Dân trí về màn phối hợp diễn với Steven Nguyễn: "Anh Steven Nguyễn là người khá vui vẻ, còn tôi thì hướng nội. Ban đầu có chút ngại ngùng nhưng nhanh chóng tìm được các chủ đề chung để trò chuyện.

Trong phim, khoảng 90% lời thoại của tôi đều xoay quanh nhân vật Kiên, vì thế, bản thân luôn giữ sự tập trung rất cao vào bạn diễn. Chính điều đó đã tạo nên những "phản ứng hóa học" rất tự nhiên giữa chúng tôi, giúp các cảnh quay tình cảm chớm nở chân thực hơn".

Bên cạnh Steven Nguyễn và Minh Trang, Không giới hạn còn có sự góp mặt của Tô Dũng, nghệ sĩ Quỳnh Dương, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ…, góp phần tạo nên chiều sâu và sức nặng cho tác phẩm.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố hành động và tình cảm, Không giới hạn hướng tới khắc họa lòng quả cảm, bản lĩnh, sự mưu lược và tinh thần trách nhiệm của những người lính trong thời bình, những con người thầm lặng nhưng luôn sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng. Đây cũng là lý do bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ được sức hút trong những tập phát sóng tiếp theo.