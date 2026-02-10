Uống rượu cúng ông Công ông Táo, tài xế giấu xe vào nhà dân để "né" CSGT

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 9/2, Đội CSGT giao thông đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) lập tổ công tác gồm 6 cán bộ chiến sĩ, làm nhiệm vụ kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Tố Hữu - Lê Trọng Khánh (phường Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Cảnh sát nhận định ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), nhiều gia đình làm cơm tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời, vì vậy nhiều người dân sẽ sử dụng rượu bia những vẫn cố tình điều khiển xe tham gia giao thông, từ đó tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Lúc 21h, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông điều khiển 2 chiếc xe máy đi trên đường Tố Hữu có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên khi phát hiện tổ công tác đang làm nhiệm vụ, cả 2 tài xế liền điều khiển xe máy rồi lao vào một cửa hàng bán đồ gỗ của người dân trên đường Tố Hữu để giấu phương tiện của mình.

Tuy nhiên, hành vi của 2 tài xế xe máy đã bị cán bộ của tổ công tác sử dụng thiết bị nghiệp vụ, ghi hình lại toàn bộ quá trình 2 người nêu trên né tránh việc kiểm soát của CSGT.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện cả 2 tài xế xe máy đều vi phạm nồng độ cồn; xe máy của 2 người đều được đưa vào trong cửa hàng nhằm trốn tránh việc bị CSGT kiểm tra, xử lý. Các tài xế sau đó đã thừa nhận hành vi vi phạm và di chuyển về điểm chốt để làm việc.

Tại chốt CSGT, danh tính 2 lái xe được làm rõ là anh L.M.T. (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), anh này điều khiển xe máy BKS 29T2-240.xx và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,234mg/lít khí thở.

Nam tài xế còn lại là anh V.Q.T. (quê Thanh Hóa), điều khiển xe máy BKS 36B1-821.xx, người này cũng vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (chưa quá 0,25mg/lít khí thở).

"Tối nay gia đình nhà bạn tôi có làm lễ cúng ông Công ông Táo và mời tôi sang uống rượu. Tôi không ngờ trên đường về lại có chốt CSGT thế này, mong các đồng chí bỏ qua lần này", tài xế L.M.T. trình bày nhưng vẫn bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, trên chiếc xe máy của tài xế L.M.T. còn có 3 chai rượu. Nam tài xế cho biết do gia đình nhà bạn tặng sau buổi lễ cúng ông Công ông Táo tối cùng ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ tổ công tác luôn sử dụng thiết bị nghiệp vụ, camera để ghi hình lại. Theo cảnh sát việc này để đảm bảo tính khách quan trong toàn bộ quá trình xử lý vi phạm.

Tới khoảng 21h30, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh N.V.D. (SN 1999, quê Thanh Hóa), điều khiển xe máy nhưng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,391mg/lít khí thở.

Trình bày với tổ công tác, nam tài xế cho biết tối cùng ngày có đi ăn cỗ ông Công ông Táo tại nhà một người bạn gần đây. Tuy nhiên do "bất cẩn" nên anh D. đã tự điều khiển xe máy về nhà và vi phạm.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác phát hiện một nam tài xế không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chở theo 2 người khác ngồi sau cũng không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên trong quá trình làm việc, nam tài xế xe máy này liên tục lấy lý do và đã rời khỏi hiện trường. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản sự việc, tạm giữ phương tiện.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác không chỉ kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe máy, mà còn kiểm tra nồng độ cồn với cả các tài xế ô tô, taxi, tuy nhiên qua kiểm tra khoảng 100 tài xế ô tô, cảnh sát không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Thiếu tá Đỗ Đức Dũng, tổ trưởng tổ công tác cho biết trong ca làm việc đêm 9/2, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo Thiếu tá Dũng, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, đơn vị này đã bố trí lực lượng kiểm soát chặt nồng độ cồn trong các khung giờ cả trưa và tối nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn.

"Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sẽ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động ghi hình các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, do đó dù các tài xế có tránh né, chúng tôi vẫn sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm" vị Thiếu tá CSGT cho biết thêm.