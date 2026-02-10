Trộm gà bị truy đuổi, 2 thanh niên vác dao quay lại chém chủ nhà

Ngày 10/2, Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tý (21 tuổi, trú tại An Giang) và K.S.V. (17 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) về tội Cố ý gây thương tích.

Bị can S.V. được xác định là đối tượng trực tiếp dùng hung khí tấn công ông L. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 29/1. Tý và V. đã rủ nhau đến nhà ông T.H.L. (44 tuổi) tại khóm Long Thạnh A, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, với ý định trộm gà.

Khi bị ông L. phát hiện và truy đuổi, Tý đã tỏ ra bực tức và xúi giục V. rủ thêm nhiều đối tượng khác quay lại để "trả thù" ông L. bằng cách chém ông này.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tý và V. cùng đồng bọn đã mang theo dao và các hung khí khác quay trở lại tìm ông L.. Đối tượng V. được xác định là người trực tiếp dùng hung khí chém vào đầu và lưng nạn nhân, khiến ông L. bị thương.

Sau khi gây án, cả 4 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và mời các đối tượng liên quan lên làm việc.