Đằng sau mạng lưới bôi nhọ xe điện trên không gian mạng ở Trung Quốc

Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã công bố hàng loạt hoạt động bôi nhọ có tổ chức trên không gian mạng nhằm vào ngành xe năng lượng mới (NEV), cho thấy cách thức thông tin sai lệch, các cuộc tấn công được dàn dựng và thao túng danh tiếng đã tác động tới các hãng xe, các nhà bình luận cũng như người tiêu dùng thông thường như thế nào.

Việc phanh phui này cũng cho thấy sự giám sát ngày càng chặt chẽ của cơ quan quản lý Trung Quốc đối với các hành vi sai phạm trên mạng trong bối cảnh cạnh tranh trong ngành ô tô nước này ngày càng gay gắt.

Việc thông tin sai lệch có thể tác động tiêu cực tới sự phát triển của ngành xe điện Trung Quốc (Ảnh: CNC).

Theo một phóng sự của Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), các hoạt động ác ý trên mạng đối với xe năng lượng mới không chỉ dừng ở phạm vi tranh chấp giữa các doanh nghiệp, mà đã lan sang cả việc công kích cá nhân người sử dụng xe.

Báo cáo cho biết các cuộc tấn công này diễn ra cả trên các nền tảng số lẫn ngoài đời thực, cho thấy tác động xã hội rõ rệt của những chiến dịch tung tin sai lệch có tổ chức.

Cuộc điều tra phát hiện một số nhà bình luận ô tô có tầm ảnh hưởng đã lợi dụng sức lan tỏa trên mạng để đăng tải những thông tin gây hiểu lầm, làm tổn hại danh tiếng doanh nghiệp.

Một influencer ô tô (người ảnh hưởng trong ngành ô tô) nổi tiếng với hàng trăm nghìn người theo dõi đã bị tòa án xác định có hành vi phỉ báng danh dự và buộc phải công khai xin lỗi cũng như bồi thường thiệt hại. Sau khi bị cấm, một số tài khoản đã quay trở lại hoạt động dưới danh tính mới nhằm né tránh sự giám sát.

Truyền thông nhà nước cũng cho hay các mạng lưới có tổ chức đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo để tạo ra rất nhiều nội dung tiêu cực, rồi phát tán thông qua các tài khoản giả lập, đặc biệt trước thời điểm ra mắt xe mới hoặc các sự kiện lớn của ngành.

Cuộc điều tra này cũng chỉ ra rằng một số nội dung đội lốt “đánh giá xe khách quan” để khiến người tiêu dùng hiểu lầm.

Có nhiều trường hợp vô số nội dung tiêu cực xuất hiện trên mạng ngay trước khi xe chính thức được đưa ra thị trường, với hàng nghìn bài viết chỉ trích được đăng tải từ nhiều tuần trước đó, cho thấy dấu hiệu sử dụng tài khoản phối hợp và công nghệ tạo nội dung tự động.

Báo cáo cũng nêu rõ một số influencer ô tô thậm chí còn thu phí cao hơn cho việc đăng tải nội dung tiêu cực mang tính “quảng bá ngược” so với các bài đăng thương mại thông thường.

Theo báo cáo, các xung đột trực tuyến còn liên quan trực tiếp đến các hãng xe, khi một số doanh nghiệp bị phát hiện sử dụng mạng xã hội để lan truyền thông tin bất lợi về đối thủ cạnh tranh. Có trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp cũng tham gia vào các tranh cãi công khai, qua đó tác động tới diễn biến dư luận trên không gian mạng.

Đã có nhiều phán quyết của tòa án đứng về phía các hãng xe trong các vụ kiện phỉ báng liên quan đến nhà sáng tạo nội dung trực tuyến.

Tháng 12/2025, tòa án đã yêu cầu các cá nhân xóa nội dung sai phạm, công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại lên tới 2,0187 triệu nhân dân tệ (gần 7,5 tỷ đồng) trong các vụ việc liên quan đến BYD, Great Wall Motor và Xpeng.

Đến tháng 1, tòa phán quyết một blogger đăng tải thông tin sai lệch về mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu SUV Denza B5 phải bồi thường 2,01 triệu nhân dân tệ cho BYD.

Các cơ quan quản lý đã tăng cường xử lý các hành vi sai phạm trực tuyến trong lĩnh vực ô tô. Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã trực tiếp xử lý hàng chục nghìn khiếu nại của doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu các nền tảng gỡ bỏ lượng lớn nội dung phỉ báng. Hàng nghìn tài khoản đã bị hạn chế hoặc đóng cửa.

Các cơ quan chức năng cũng triển khai những chiến dịch liên ngành nhằm vào hoạt động quảng cáo sai sự thật, bôi nhọ ác ý và thao túng dư luận trực tuyến, buộc doanh nghiệp và các nền tảng phải chấn chỉnh các hoạt động không đúng quy định.

Chiến dịch phanh phui này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe năng lượng mới Trung Quốc tăng trưởng bùng nổ, với sản lượng và doanh số hàng năm vượt 16 triệu xe trong năm 2025, và phân khúc này chiếm hơn một nửa tổng doanh số xe mới trong nước.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý thông tin sai lệch và các hành vi tấn công danh tiếng đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành xe năng lượng mới.