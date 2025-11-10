Xây cầu Phú Mỹ 2 và Long Hưng hơn 28.000 tỷ đồng kết nối Đồng Nai - TPHCM

Ngày 10/11, tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua nghị quyết các tờ trình về giao thông, hạ tầng kết nối giữa TPHCM với Đồng Nai.

Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết giao UBND TPHCM làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2 theo hình thức đối tác công tư.

Đồng thời, thống nhất UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) theo hình thức đối tác công tư.

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) được xây mới sẽ giúp giảm áp lực lên cầu Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thông qua nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản sử dụng vốn đầu tư công thực hiện thêm 3 dự án xây cầu kết nối Đồng Nai và TPHCM; thống nhất giao UBND TPHCM là cơ quan chủ quản thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An); giao UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư dự án xây dựng cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc đầu tư các dự án giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai với TPHCM nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch tỉnh Đồng Nai, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giữa các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội của 2 địa phương.

Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) và tuyến đường hai đầu cầu được thống nhất đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 12km, trong đó chiều dài cầu Long Hưng hơn 2,3km. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 11.758 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng). Dự án được đầu tư theo phương thức PPP và vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và TPHCM.

Còn dự án cầu Phú Mỹ 2 và tuyến đường hai đầu cầu được nghiên cứu đầu tư với quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h; mặt cắt ngang 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng chiều dài tuyến gần 15km, trong đó phần cầu Phú Mỹ 2 dài hơn 4,6km. Tổng mức vốn đầu tư dự kiến khoảng 16.445 tỷ đồng.