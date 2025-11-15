Ngôi trường 123 tuổi được giao chỉ tiêu vào top 200 châu Á

Sáng 15/11, Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngày này cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh khai giảng lại một số đại học, cao đẳng, trong đó có Trường Cao đẳng Công chính Đông Dương - tiền thân của Trường Đại học Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, lịch sử của nhà trường bắt đầu từ 43 năm trước đó, tức năm 1902, khi chính quyền Đông Dương thành lập Trường Thư ký và cán sự chuyên môn Công chính.

Năm 1960, khoá đại học đầu tiên của trường được khai giảng trong bối cảnh chiến tranh với 117 sinh viên. Tới năm 1962, trường mới mang tên như ngày nay.

Nhìn lại tám thập kỷ trồng người “đi trước mở đường”, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhắc đến những công trình huyết mạch của đất nước do các kỹ sư, chuyên gia, nhà khoa học trưởng thành từ Trường Đại học Giao thông vận tải kiến tạo nên.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tham quan triển lãm 80 năm Trường Đại học Giao thông vận tải (Ảnh: BTC).

Điển hình trong các công trình ấy là tuyến đường sắt từ Hà Nội đi Mục Nam Quan, công trình lớn đầu tiên của đất nước kết nối Hà Nội với các nước XHCN được khôi phục lại ngay sau khi kháng chiến chống Pháp thành công.

Trong thời bình, niềm tự hào của thầy trò trường Giao thông vận tải là quốc lộ 1 mở rộng, những tuyến cao tốc liên tỉnh mở ra khắp đất nước, các công trình đường sắt đô thị tiên phong ở Hà Nội, TPHCM và hiện tại là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

“Những công trình đó không chỉ là biểu tượng của phát triển hạ tầng, mà còn là minh chứng cho tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam - nơi mà các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Giao thông vận tải đã đóng góp bằng trí tuệ, tâm huyết, mồ hôi và trên hết là trách nhiệm của những nhà khoa học trước nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước”, Phó Thủ tướng nói.

Cũng tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao các mục tiêu lớn cho Trường Đại học Giao thông vận tải. Theo đó, trong 5 năm tới, trường phải lọt vào top 250-300 trường đại học hàng đầu khu vực châu Á, riêng một số ngành trọng điểm nằm trong top 200.

Đến năm 2030, trường cần đạt ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, tập trung đào tạo kỹ sư chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án quốc gia như cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 và hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải - thông tin, trường đóng vai trò như một trung tâm tư vấn chiến lược cho Chính phủ, Quốc hội và đất nước về ngành Giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của nhà trường (Ảnh: BTC).

Nhà trường tiếp nhận các chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu về xếp hạng đại học, mở rộng không gian sư phạm, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang tầm vóc khu vực, xây dựng các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng từng là sinh viên khoá 1977-1983 của Trường Đại học Giao thông vận tải (khi đó tên là Trường Đại học Giao thông đường sắt và đường bộ). Hiện ông là Chủ tịch Mạng lưới cựu sinh viên của trường.