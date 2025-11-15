Tổng cục du lịch Hàn Quốc đến Phú Quốc cảm ơn chủ quán tìm cụ bà đi lạc

Ngày 15/11 bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, đã đến Phú Quốc để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến anh Trần Hoàng Phương, một người bán trái cây tại đặc khu này.

Anh Phương đã được vinh danh vì hành động cao đẹp giúp đỡ một du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ bị lạc trong chuyến du lịch.

Tại cửa hàng trái cây của anh Phương trên đường Trần Hưng Đạo, bà Park Eun Jung cùng lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quốc đã có buổi gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ cùng anh Phương và gia đình.

Anh Phương xúc động kể lại toàn bộ câu chuyện anh đã giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc. Phía Tổng cục Du lịch Hàn Quốc đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành và trao tặng những món quà lưu niệm ý nghĩa cho anh Phương.

Bà Park Eun Jung (thứ 2 từ phải qua trái) cùng Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc (bên trái ngoài cùng) (Ảnh: Hoàng Trung).

Chia sẻ với phóng viên, bà Park Eun Jung cho biết câu chuyện về lòng tốt của anh Phương đã được lan truyền rộng rãi và nhận được sự quan tâm lớn từ các phương tiện truyền thông tại Hàn Quốc.

"Trong thời gian qua, chúng tôi nhận thấy lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam, đặc biệt là Phú Quốc, ngày càng tăng. Họ rất yêu thích nơi đây bởi phong cảnh đẹp và sản vật đặc sắc.

Hành động của anh Phương đã làm cho vẻ đẹp đó càng thêm rực rỡ. Chúng tôi vô cùng cảm động và muốn đến tận nơi để tri ân anh ấy", bà Park Eun Jung phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, cũng bày tỏ sự hoan nghênh, ghi nhận và trân trọng đối với hành động của anh Phương.

Bà nhấn mạnh rằng hành động này đã lan tỏa một thông điệp tích cực về lòng hiếu khách đến du khách trong và ngoài nước.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang tích cực khuyến khích người dân, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng Phú Quốc trở thành điểm đến phát triển bền vững, thân thiện và mến khách, với phương châm "mỗi người dân là một đại sứ du lịch".

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 2/11, khi đang ở cửa hàng trái cây, anh Phương đã được hai du khách Hàn Quốc nhờ giúp đỡ tìm mẹ bị lạc. Người mẹ khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn, khiến các con vô cùng lo lắng.

Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện bà cụ từng đi ngang qua cửa hàng của mình. Thấy các con của bà vẫn đang đi bộ tìm mẹ giữa đường, anh Phương đã nhờ vợ trông cửa hàng, rồi lấy xe máy chở con trai bà đi tìm. Sau khi tìm được mẹ, con trai của bà đã gửi anh Phương khoảng 500 USD để cảm ơn, nhưng anh kiên quyết từ chối.

"Thấy họ hốt hoảng, lo lắng nên tôi muốn giúp đỡ, không nghĩ đến chuyện tiền bạc. Không chỉ là người nước ngoài, nếu người Việt trong hoàn cảnh đó tôi cũng sẵn lòng giúp trong khả năng", anh Phương chia sẻ về hành động của mình.