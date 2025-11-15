Bắt tạm giam chủ đất phá 2.400m2 khoai lang của người thuê

Ngày 15/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (SN 1977, trú tại thôn Ia Peng, xã Phú Thiện) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản.

Theo điều tra của công an, tháng 4, chị Đ.T.N. (SN 1985, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thuê 3ha đất nông nghiệp của Vụ tại thôn Ia Peng với giá 25 triệu đồng/ha để trồng khoai lang. Do thời tiết mưa gió nên chị N. chưa kịp thu hoạch.

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (thứ 2 từ phải sang) (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhiều lần, Vụ đã yêu cầu chị N. thu hoạch khoai lang để trả lại đất cho đối tượng canh tác mùa vụ mới.

Ngày 9/9, Vụ đã cho nhân công lái máy băm ra phá hoại 2.400m2 khoai lang đang đến kỳ thu hoạch của chị N.. Sau đó, chị N. đã viết đơn trình báo đến cơ quan công an.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.