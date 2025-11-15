Chưa khắc phục xong hậu quả bão Kalmaegi, Gia Lai lo ứng phó với mưa lũ lớn

Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa vượt dự báo và lũ dâng nhanh, nhằm tránh bị động, bất ngờ trước diễn biến thời tiết phức tạp.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai, từ ngày 16 đến 18/11, khu vực phía Đông tỉnh này sẽ hứng chịu mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, thậm chí có nơi trên 500mm. Trong khi đó, khu vực phía Tây dự kiến có mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề với hơn 1.000 nhà dân ở tỉnh Gia Lai bị sập (Ảnh: Doãn Công).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ” và chủ động sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, ngập lụt.

Các địa điểm được đặc biệt lưu ý bao gồm Núi Bà Hỏa (phường Quy Nhơn Nam), Núi Hòn Chà (phường Quy Nhơn Bắc), Núi Gành (xã Đề Gi), Núi Cấm (xã Cát Tiến), Trà Cong (xã An Hòa), thôn 3 (xã Vĩnh Sơn) và nhiều khu vực khác.

Lực lượng chức năng đã được huy động để chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, lương thực, nhu yếu phẩm, kiểm soát chặt chẽ giao thông tại các ngầm, tràn và khu vực ngập sâu. Công tác khắc phục sự cố cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

Cùng với đó, các hồ thủy điện, thủy lợi được yêu cầu vận hành điều tiết để giảm lũ cho hạ du. Tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ lớn và xem xét sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân khi cần thiết.

Trong bối cảnh công tác khắc phục hậu quả bão số 13 chưa hoàn tất, Gia Lai đang đối mặt với nguy cơ mưa lũ lớn trong những ngày tới (Ảnh: Doãn Công).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với địa phương để triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và tài sản.

Công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến mưa lớn sẽ được tăng cường. Ban quản lý khu kinh tế cũng được chỉ đạo thông báo đến các doanh nghiệp để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đảm bảo an toàn cho người lao động, nhà xưởng và thiết bị.