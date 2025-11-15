Đường huyết mạch nối TPHCM - Tây Ninh "tê liệt" vì kẹt xe triền miên

Đường Nguyễn Văn Bứa (TPHCM) nối với Đường tỉnh 824 (Tây Ninh) - tuyến giao thông huyết mạch giữa hai địa phương - đang trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn tài xế và người dân khi thường xuyên rơi vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, kéo dài nhiều giờ mỗi ngày.

Theo ghi nhận và phản ánh của người dân địa phương cùng các tài xế, tình trạng ùn tắc trên tuyến đường này diễn ra hằng ngày, từ khoảng 6h sáng đến hơn 23h đêm, trừ thứ 7 và chủ nhật. Ông Nguyễn Văn Hùng (51 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Bứa) chia sẻ: "Mỗi ngày, con đường này kẹt từ khoảng 6h đến hơn 23h. Trừ thứ 7 và chủ nhật, còn lại ngày nào cũng kẹt xe".

Sáng 14/11, ông Nguyễn Văn Nhiều, một tài xế chở hàng từ TPHCM đi Tây Ninh, đã mất hơn 3 giờ đồng hồ để vượt qua đoạn đường Nguyễn Văn Bứa dài hơn 7km. Ông Nhiều bức xúc: "Tôi thường xuyên chạy xe trên cung đường này, lần nào cũng kẹt. Có hôm tôi mất hơn 5 giờ mới đi hết đoạn đường này".

Tình trạng quá tải trên tuyến đường chỉ có 2 làn ô tô này đã buộc nhiều tài xế phải lấn sang làn xe máy để di chuyển, gây mất an toàn giao thông. Thậm chí, người đi xe máy cũng phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi ùn tắc, bất chấp nguy cơ bị phạt nặng.

Tài xế Nguyễn Cường (43 tuổi, quê Tây Ninh) lý giải nguyên nhân: "Nhiều công ty, khu công nghiệp nằm dọc tuyến nên lượng xe tải chở hàng rất lớn. Đường nhỏ nên thường xuyên kẹt xe".

Mặc dù lực lượng Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT TPHCM) thường xuyên túc trực tại giao lộ chân cầu Lớn (xã Bà Điểm) để phân luồng, tình hình ùn tắc vẫn không được cải thiện đáng kể.

Dòng xe nối dài trên đường Thanh Niên hướng ra khu vực cầu Lớn về phía Tây Ninh do ùn tắc.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút tại giao lộ Nguyễn Văn Bứa - Phan Văn Hớn, đoạn qua khu di tích lịch sử Ngã 3 Giồng, xã Bà Điểm, TPHCM.

Người đi xe máy phải luồn lách giữa các xe tải để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Ở phía tỉnh Tây Ninh, hàng nghìn xe tải, xe đầu kéo container… cũng nối đuôi nhau đứng bánh trên Đường tỉnh 824 hướng về TPHCM.

Tài xế Nguyễn Lâm (43 tuổi, quê Tây Ninh) cho biết: "Tình trạng kẹt xe trên trục đường Nguyễn Văn Bứa - Đường tỉnh 824 đã diễn ra nhiều năm, không phải mới xảy ra. Ngày nào cũng ùn tắc từ sáng đến chiều, khiến người dân rất mệt mỏi".

Ùn tắc xuất hiện trên Đường tỉnh 824 trước cổng một khu công nghiệp ở Tây Ninh.

Trong tương lai, khi cao tốc TPHCM - Mộc Bài, đường Vành đai 3, Vành đai 4 và Đường tỉnh 823D hoàn thành, kết nối giữa TPHCM - Tây Ninh sẽ được cải thiện, giảm tải cho đường Nguyễn Văn Bứa hiện đang quá tải.

Đường Nguyễn Văn Bứa bắt đầu từ nút giao quốc lộ 22 (TPHCM) và kết nối với tỉnh Tây Ninh qua Đường tỉnh 824 (Đồ họa: An Huy).