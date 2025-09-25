Tài xế mệt mỏi vì quốc lộ 51 dày đặc “ổ gà”, thường xuyên kẹt xe

Chiều 19/9, mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về nút giao Cổng 11 kẹt cứng, ô tô di chuyển từng chút một. Trên đường từ Vũng Tàu về Biên Hòa, anh Phan Văn Khánh (ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) phải căng mắt, giữ chặt tay lái để tránh những “ổ gà” chằng chịt. Nhiều lúc không kịp né, xe lại “sụp” xuống hố, dằn xóc dữ dội.

Xuống cấp nghiêm trọng

Quốc lộ 51 đoạn qua TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) vẫn khá tốt, xe cộ lưu thông dễ dàng. Nhưng từ Long Thành đến ngã tư Vũng Tàu lại trở thành “cơn ác mộng” với anh Khánh và nhiều tài xế khác. Vừa lái xe, anh phải căng mắt tránh “ổ gà”, mặt đường bong tróc, gồ ghề.

“Mỗi lần chạy xe trên quốc lộ 51 mùa mưa là một cực hình. Dù chủ động đi chậm, tôi vẫn không tránh được “ổ gà”. Xe đông, nhiều lúc thấy hố nhưng không dám đánh lái vì sợ va chạm từ phía sau. Hôm mưa lớn, nước đọng trên những đoạn hư hỏng càng khiến nguy cơ tai nạn tăng cao”, anh Khánh chia sẻ.

Ô tô con sụt "ổ gà" trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Tam Phước (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo ghi nhận của phóng viên, cuối tháng 9, nhiều đoạn quốc lộ 51 xuất hiện dày đặc “ổ gà”, lồi lõm, bong tróc, rạn nứt, hằn lún, vạch sơn mờ gần như không còn. Đáng chú ý, năm nay tình trạng này phủ kín cả hai hướng tuyến, kéo dài từ ngã tư Vũng Tàu đến hết địa phận Đồng Nai. Các điểm xuống cấp tập trung nhiều ở đoạn qua phường Long Hưng, Phước Tân, xã An Phước và Long Thành.

Một tài xế ví von, lái xe trên quốc lộ 51 cần “bản lĩnh thép” và tay lái vững vàng mới trụ được giữa muôn vàn thách thức: đường hư hỏng, xe trọng tải lớn dày đặc. Ông Lê Thành Phát (ngụ phường Trảng Dài, Đồng Nai), tài xế xe tải chở hàng thường xuyên qua tuyến, cho biết quốc lộ này đã xuống cấp nhiều năm từ khi trạm BOT dừng thu phí, nhất là mùa mưa, mặt đường càng loang lổ, hư hỏng nặng. Xe cộ lưu thông đông, thường xuyên kẹt, nay thêm đường xấu khiến việc lái xe ngày càng mệt mỏi, vất vả.

Ông Phát ngán ngẩm: “Mỗi lần đi qua quốc lộ 51 là như bước vào cơn ác mộng. Dù chạy chậm, tập trung nhưng xe vẫn sụp hố, gầm bị hư. Có khi ô tô phía trước đánh lái gấp để tránh “ổ gà”, rất nguy hiểm. Anh em tài xế chỉ biết thở dài khi nhắc đến cung đường này”.

Nhiều "ổ gà" dày đặc trên quốc lộ 51 đoạn trước khu du lịch Sơn Tiên (Ảnh: Hoàng Bình).

Ông Phạm Văn Hiền (ngụ phường Long Hưng, Đồng Nai) chia sẻ, do đặc thù công việc thường xuyên đi biển Long Hải lấy hàng, ông rất ngao ngán trước tình trạng mặt đường nham nhở trên quốc lộ 51.

“Chiều nào đi về cũng mệt, cứ qua tuyến này là như ác mộng. Đường vừa đông vừa kẹt, mặt đường lại hư hỏng nặng. Vài ngày lại chứng kiến một vụ tai nạn, gần đây nhất đoạn qua xã An Phước xảy ra va chạm liên hoàn giữa 8 xe. Tôi chỉ mong cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sớm hoàn thành để việc đi lại, buôn bán thuận lợi và an toàn hơn”, ông Hiền bức xúc.

Theo Khu Quản lý đường bộ IV, hiện nay lưu lượng xe qua quốc lộ 51 lên đến 60.500 xe/ngày đêm, cao gấp 5 lần so với thiết kế ban đầu (12.000 xe/ngày đêm).

Theo các tài xế, quốc lộ 51 luôn dày đặc xe ben, xe tải, xe đầu kéo và phương tiện siêu trường siêu trọng, khiến mặt đường nhanh chóng bong tróc, xuống cấp.

Ông Nguyễn Luân (ngụ phường Dĩ An, TPHCM) nhận định, đây là tuyến giao thương, du lịch và logistics quan trọng bậc nhất miền Nam. Tuy nhiên, nhiều năm qua, hàng loạt bất cập tồn tại khiến người dân lẫn doanh nghiệp tốn kém thời gian, tiền bạc và công sức.

“Ngoài mặt đường hư hỏng, tình trạng kẹt xe liên tục tại ngã 3 Nhơn Trạch và cổng 11 khiến tài xế kiệt sức. Chỉ cần có cầu vượt hoặc điều chỉnh lộ trình hợp lý là có thể giảm ùn tắc. Đi từ Vũng Tàu về Biên Hòa mất 3-5 giờ, cuối tuần hay lễ tết có khi kéo dài 6-7 giờ. Mỗi chuyến đi đều trở thành nỗi mệt mỏi và áp lực”, anh Luân bày tỏ:

Khẩn trương sửa chữa trong tháng 10

Trao đổi về thực trạng quốc lộ 51 xuống cấp, hư hỏng thời gian qua, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, cho hay, sau khi tiếp nhận bàn giao từ Cục Đường bộ Việt Nam ngày 1/7, tuyến quốc lộ 51 qua Đồng Nai đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thêm vào đó, những trận mưa lớn kéo dài gần đây đã làm cho mặt đường tiếp tục hư hỏng nặng hơn.

Sở đã kiến nghị đơn vị phụ trách thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, dặm vá các đoạn hư hỏng. Tuy nhiên mức độ mặt đường quốc lộ 51 xuống cấp lớn, hư hỏng nặng nên việc dặm vá, sửa chữa của đơn vị duy tu chỉ đáp ứng thời gian ngắn. Để giải quyết triệt để tình trạng này và đảm bảo an toàn giao thông lâu dài, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh Đồng Nai kế hoạch sửa chữa toàn diện quốc lộ 51 ngay trong năm nay.

Quốc lộ 51 được rào chắn để dặm vá các "ổ gà", "ổ voi" đoạn qua xã Hưng Long (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngày 23/9, ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng quốc lộ 51 đang xuống cấp.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án sửa chữa định kỳ trên quốc lộ 51 theo chỉ đạo trước đó, để hoàn thành thủ tục và thi công các vị trí hư hỏng trong tháng 10. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cân đối, bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án sửa chữa quốc lộ 51 theo kế hoạch.