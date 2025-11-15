Ẩm thực châu Âu trở thành trải nghiệm mới của du khách ở TPHCM

Ngày 14/11, chương trình “Taste Europe - Discover the Flavours of Europe!” (tạm dịch: Ẩm thực châu Âu - Khám phá hương vị châu Âu) chính thức trở lại TPHCM.

Sau những hoạt động thành công tại Nhật Bản và Singapore, việc tiếp tục chọn Việt Nam cho thấy sức hút của thị trường cũng như sự quan tâm của Liên minh châu Âu (EU) đối với khu vực Đông Nam Á.

Năm nay, chương trình tiếp tục nhấn mạnh triết lý “Từ nông trại đến bàn ăn” - mô hình vận hành cốt lõi của ngành nông nghiệp châu Âu. Tính bền vững trong chuỗi cung ứng và cam kết bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng đã giúp sản phẩm EU tạo dựng được niềm tin tại những thị trường năng động, trong đó có Việt Nam.

Ông Piotr Harasimowicz - Trưởng Văn phòng đại diện Cục đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam (bìa trái) - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Mộc Khải).

Trong bức tranh đó, Ba Lan nổi lên là một trong những quốc gia EU có hoạt động giao thương mạnh mẽ nhất với Việt Nam. Sáu tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu nông sản Ba Lan sang Việt Nam đạt hơn 115 triệu euro (hơn 3,5 nghìn tỷ đồng), chủ yếu là động vật sống và sản phẩm từ động vật.

Ở chiều ngược lại, gạo, cà phê, dừa và hải sản từ Việt Nam vẫn duy trì lượng hàng ổn định tại thị trường này. Nhiều ngành như sữa và thực phẩm chế biến được kỳ vọng sẽ tăng tốc mạnh mẽ trong những năm tới.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thương mại, ẩm thực châu Âu ngày càng hiện diện rõ nét trong trải nghiệm của du khách tại Việt Nam. Ở TPHCM, việc đi qua vài con phố đã giống như băng qua “tiểu châu Âu” với mì Ý, beefsteak kiểu Pháp, món nướng Địa Trung Hải hay các loại sủi cảo mang phong vị Đông Âu.

Những mô hình quán rượu, nhà hàng Âu phong cách hiện đại cũng nở rộ theo nhu cầu của giới trẻ. Các tiệm bánh Pháp, quán cà phê mang hơi thở Bắc Âu trở thành điểm hẹn quen thuộc của người yêu trải nghiệm.

Du khách Việt ngày càng cởi mở với ẩm thực phương Tây, không chỉ tìm hương vị mới mà còn chú trọng chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu - những yếu tố vốn là thế mạnh của sản phẩm EU mà trong đó táo Ba Lan là ví dụ điển hình.

Ông Piotr Harasimowicz - Trưởng Văn phòng đại diện Cục đầu tư thương mại Ba Lan tại Việt Nam - cho biết, sau 8 năm vào Việt Nam, táo Ba Lan nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến nhờ độ giòn và vị chua ngọt dễ ăn. Thịt bò, thịt heo châu Âu cũng được người Việt ưa chuộng hơn.

Những món ăn được chế biến bằng thịt và táo nhập khẩu từ Ba Lan (Ảnh: Ảnh: Mộc Khải).

Từ năm 2023, thịt bò Ba Lan đã được phép lưu hành tại Việt Nam và hơn 40 cơ sở chăn nuôi đăng ký với cơ quan thú y. Riêng nửa đầu năm nay, Ba Lan xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 7.000 tấn thịt heo và 20 tấn gia cầm.

Dưới bàn tay các đầu bếp Việt, những nguyên liệu này trở thành món “châu Âu vị Việt”: Steak sốt tiêu xanh, pierogi biến tấu với nguyên liệu bản địa, bánh táo Ba Lan ăn cùng kem dừa. Nhờ đó, ẩm thực Âu không còn là trải nghiệm xa lạ, mà trở thành phần tự nhiên trong nhịp sống đô thị.

Từ tháng 9/2025, việc Việt Nam cho phép nhập khẩu việt quất tươi Ba Lan sẽ mở rộng lựa chọn nguyên liệu cho thực khách, đồng thời giúp các nhà hàng đa dạng thực đơn theo mùa.