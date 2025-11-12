Mưa lớn ở Đồng Nai khiến nhiều khu dân cư ngập sâu

Ngày 12/11, mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn nhiều xã khu vực Long Khánh, Thống Nhất cũ, gây ngập úng cục bộ tại các phường, xã, như: Long Khánh, Gia Kiệm, Dầu Giây, Bảo Vinh, Bình Lộc, Xuân Định, Xuân Phú...

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Long Khánh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã huy động trên 200 cán bộ, chiến sỹ kịp thời cơ động xuống cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phường, xã giúp người dân di dời tài sản, cứu hộ người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đưa một người dân đến nơi an toàn tại phường Long Khánh (Ảnh: Ban chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai).

Tại phường Long Khánh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Trãi, Hồ Thị Hương… bị ngập từ 30cm đến 50cm. Một số hộ dân ở khu phố Bàu Trâm chịu ảnh hưởng khi nước tràn vào nhà khiến đồ đạc, vật dụng sinh hoạt bị ướt. Nhiều tuyến đường giao thông ở các xã Gia Kiệm, Dầu Giây (khu vực huyện Thống Nhất cũ) cũng ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.

Theo UBND phường Long Khánh, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập cục bộ tại nhiều điểm trũng thấp trên địa bàn phường, đặc biệt là khu vực đập tràn sân bay.

Lượng mưa lớn và kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, làm mực nước dâng nhanh. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp phường Long Khánh đang điều tiết nước tại khu vực đập để đảm bảo an toàn cho thân đập và hạ lưu, nên xuất hiện tình trạng ngập tạm thời ở một số đoạn suối.