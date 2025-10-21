Tạm giữ người đàn ông vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia vào Tây Ninh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây điều tra vụ một người đàn ông vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/10, cán bộ biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh) phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hải quan cửa khẩu làm thủ tục nhập cảnh cho công dân.

Lực lượng biên phòng làm việc với Sâm (Ảnh: Biên phòng cung cấp).

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Người này không xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định. Qua xác minh, người vi phạm là Trần Đình Sâm (SN 1990, quê Đồng Nai).

Tiến hành khám xét, tổ công tác phát hiện trong áo khoác của Sâm có một túi nylon màu trắng, bên trong chứa 16 vòng màu vàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong tang vật và đưa người này về trụ sở để làm rõ.

Theo kết quả giám định, 16 vòng màu vàng trên có khối lượng gần 300gr, là kim loại vàng với hàm lượng 99,86%.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã tạm giữ Sâm, phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.