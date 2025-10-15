Nhiều xã ở Tây Ninh gồng mình chống lũ để bảo vệ hoa màu

Ngày 15/10, tình hình mưa lũ tại tỉnh Tây Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp, uy hiếp an toàn một số tuyến đê bao trên địa bàn. Lực lượng vũ trang đã cùng người dân tham gia gặt lúa chạy lũ, di dời tài sản trên vùng cao.

Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang khu vực biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp tục bám địa bàn, dầm mình đắp đê, bảo vệ vườn cây ăn trái, nhà cửa và hoa màu của người dân.

Nhiều khu vực xã gần biên giới ở Tây Ninh đang ngập úng do lũ tràn về (Ảnh: H.M.).

Ban Chỉ huy Quân sự các xã Vĩnh Châu, Vĩnh Thạnh và Hưng Điền cho biết, lực lượng tại chỗ chủ động phối hợp với công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể tập trung gia cố đê bao, củng cố hệ thống chống tràn tại điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu.

Tại ấp Rọc Năng (xã Vĩnh Châu), lực lượng dân quân, công an và người dân đang khẩn trương gia cố tuyến đê bao bảo vệ gần 20ha mít, ổi, sầu riêng, vùng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao của địa phương. Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Châu, đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng cơ động ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

“Hỗ trợ người dân phòng, chống thiên tai, bảo vệ mùa màng là trách nhiệm và nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ”, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Châu khẳng định.

Tại xã Vĩnh Thạnh và Hưng Điền, công an, dân phòng, dân quân đang túc trực 24/24 để theo dõi mực nước, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng dân quân tham gia chống lũ cùng người dân ở Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

“Nhìn nước trắng đồng, nhiều đoạn bờ bao nước bắt đầu tràn qua. Nhờ lực lượng chức năng có mặt kịp thời xử lý nên bà con bớt lo. Năm nay, nước về cao quá, tôi dặn con cháu không ra ngoài vì dễ nguy hiểm”, ông Nguyễn Văn Thành (54 tuổi, xã Vĩnh Châu) chia sẻ.

Ông Nguyễn Hồng Kha, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh, cho biết, nhờ sự chung tay của các lực lượng và người dân, phần lớn diện tích lúa đã được gặt và đưa vào bờ an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân thu hoạch diện tích còn lại, không để lúa bị ngập úng.

Trước đó, ngày 13/10, mưa lớn diện rộng khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, lực lượng công an và dân quân tại tỉnh Tây Ninh túc trực xuyên đêm tham gia phòng, chống lũ lụt. Đồn Biên phòng Sông Trăng và Đại đội 8 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã kịp thời điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khắc phục, gia cố tuyến đê bị sự cố, giúp người dân an tâm ổn định sản xuất.

Trong sáng 15/10, một đoạn đê dài khoảng 500m bao quanh 200ha lúa thuộc xã Hưng Điền bị thủng, nước lũ tràn vào gây nguy cơ ngập úng.