Người đàn ông bị CSGT tạm giữ xe đạp vì vi phạm nồng độ cồn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đêm 19/1, Tổ công tác gồm 6 chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Bạch Mai - Thanh Nhàn (TP Hà Nội). Quá trình CSGT làm nhiệm vụ, có sự hỗ trợ của lực lượng công an phường sở tại.

Lúc 21h, cảnh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe đạp, tay cầm điện thoại vừa di chuyển vừa gọi điện nên đã yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra. Tại chốt CSGT, danh tính tài xế được làm rõ là anh V.H.M. (SN 1978, trú tại Hà Nội). Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh M. vi phạm ở mức 0,258mg/lít khí thở.

Tổ công tác sau đó đã lập biên bản xử phạt anh M. số tiền 350.000 đồng và tạm giữ chiếc xe đạp nêu trên trong 7 ngày làm việc. Theo cảnh sát, việc tạm giữ phương tiện người vi phạm nồng độ cồn để ngăn chặn hành vi các lái xe tiếp tục điều khiển phương tiện trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn.

Khoảng 10 phút sau, CSGT phát hiện tài xế B.V.H. (trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy chở quá số người quy định, người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra nồng độ cồn, anh H. vi phạm ở mức 0,080mg/lít khí thở. Nói với tổ công tác, nam tài xế cho biết vừa uống vài cốc bia và đang trên đường đón con trai cùng vợ về nhà. "Do chủ quan nên tôi đã tự điều khiển xe máy về nhà. Tôi nhận thức được hành vi của mình là sai", nam tài xế nói với CSGT.

Anh H. sau đó bị cảnh sát lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các trường hợp chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng, cũng xuất hiện một số trường hợp tỏ thái độ không chấp hành và có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi CSGT yêu cầu thổi nồng độ cồn.

Đơn cử, lúc 21h30, cảnh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy trên đường Bạch Mai nên đã yêu cầu tài xế chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Ban đầu người này phản ứng dữ dội và yêu cầu "phải đi vào chốt CSGT thì mới thổi nồng độ cồn".

Các cán bộ trong tổ công tác sau đó phải mất 5 phút giải thích, người đàn ông này mới chấp hành việc đo nồng độ cồn, kết quả, nam tài xế không vi phạm.

Ngoài việc kiểm tra nồng độ cồn với các lái xe máy, CSGT còn kiểm soát với cả các tài xế ô tô.

Cảnh sát cũng kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe ôm công nghệ.

Và cả các nữ tài xế.

Trong ca làm việc đêm 19/1, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 4 đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong số đó có 1 trường hợp là người lái xe đạp vi phạm.

Trung tá Từ Ngọc Minh, tổ trưởng tổ công tác cho biết, việc kiểm soát chặt chẽ nồng độ cồn không chỉ nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, mà còn là biện pháp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

"Việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông dễ dẫn đến mất kiểm soát, từ những va chạm nhỏ có thể phát sinh các hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc các vụ việc vi phạm pháp luật khác", Trung tá Minh nhấn mạnh.