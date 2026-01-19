Phạt tài xế xe khách vượt ẩu, đi vào làn khẩn cấp đường cao tốc

Ngày 19/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh N.V.Đ. (SN 1985, quê Thái Nguyên) do có hành vi điều khiển ô tô chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc.

Hình ảnh tài xế Đ. điều khiển ô tô vượt ẩu, đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm nêu trên, tài xế Đ. sẽ bị lập biên bản xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h44 ngày 14/1, tại km195+700 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (theo hướng Lào Cai đi Hà Nội), tài xế Đ. điều khiển ô tô khách BKS 29K-009.xx có hành vi vượt ẩu rồi đi vào làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc. Hành vi vi phạm của tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nhận tin báo, Đội 1 đã xác minh sự việc và mời tài xế vi phạm lên cơ quan công an để làm việc.