Nga chỉ trích Mỹ về lệnh phong tỏa năng lượng "vô lý" với Cuba

Một tài xế đổ xăng ở Havana (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 hôm 9/2, Đại sứ Nga tại Cuba Viktor Koronelli chỉ trích Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với Cuba với một "lý do vô lý", khiến tình hình ở nước này trở nên rất khó khăn.

"Hiện nay, tình hình ở Cuba rất khó khăn, cả về năng lượng và lương thực. Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với Cuba với lý do hoàn toàn vô lý rằng Cuba bị cho là đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ, và hậu quả của việc này đã bắt đầu thấy rõ", ông Koronelli nói.

Đại sứ Nga lưu ý rằng điện ở Cuba đang bị cắt trong thời gian dài.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng Moscow đã nắm rõ tình hình ở Cuba.

“Lãnh đạo Cuba đang làm mọi cách có thể để giảm thiểu hậu quả từ chính sách của Mỹ. Các công việc đang được tiến hành để tăng sản lượng dầu trong nước và mở rộng việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, chủ yếu là các tấm pin mặt trời”, Đại sứ Koronelli nói trong cuộc phỏng vấn.

“Nhưng, tất nhiên, nếu không có sự giúp đỡ từ các nước bạn bè, điều đó sẽ vô cùng khó khăn đối với những người anh em Cuba của chúng ta. Do vậy, Cuba đang trông cậy vào sự hỗ trợ, vào các quốc gia và các nước anh em. Trong số đó, Nga, tất nhiên, là nước đi đầu. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi Cuba”, ông Koronelli nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow sát cánh cùng người dân Cuba và Venezuela, tin rằng chỉ có họ mới có quyền tự quyết định vận mệnh của mình.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi tái khẳng định sự đoàn kết với người dân Venezuela và Cuba. Chúng tôi tin chắc rằng chỉ có họ mới có thể tự quyết định tương lai của mình", nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tuyên bố.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận tình hình khó khăn ở Cuba.

“Tình hình ở Cuba thực sự rất khó khăn. Chúng tôi nhận thức rõ điều này. Chúng tôi đang duy trì liên lạc chặt chẽ với những người bạn Cuba thông qua các kênh ngoại giao và các kênh khác”, ông Peskov nói với các phóng viên hôm 9/2.

Điện Kremlin bày tỏ sự quan ngại về các hành động của Mỹ với Cuba, chỉ trích nỗ lực của Mỹ nhằm "bóp nghẹt" nền kinh tế Cuba.

“Các biện pháp bóp nghẹt mà Mỹ đang áp dụng thực sự gây ra nhiều khó khăn cho Cuba. Chúng tôi đang thảo luận với những người bạn Cuba về các cách thức khả thi để giải quyết những vấn đề này, hoặc ít nhất là cung cấp mọi sự hỗ trợ có thể”, ông Peskov nói thêm.

Phản ứng của giới chức Nga được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin về tình trạng thiếu nhiên liệu máy bay tại Cuba. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách Nga.

Đại sứ Nga tại Cuba đã nói với hãng thông tấn nhà nước RIA tuần trước rằng Moscow đã nhiều lần cung cấp dầu cho Cuba trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục duy trì động thái này.

Chính quyền Cuba đã chuẩn bị triển khai các kế hoạch phân phối theo định mức để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia vận chuyển dầu đến hòn đảo này.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết, lệnh phong tỏa đã gây mất điện diện rộng, làm gián đoạn hoạt động của trường học, bệnh viện và giao thông công cộng.

Venezuela, vốn là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba, đã ngừng giao hàng dưới sức ép của Mỹ. Chính phủ Cuba đã chỉ trích các biện pháp của Mỹ, gọi các cảnh báo hành động áp thuế và trừng phạt là nỗ lực gây áp lực lên nền kinh tế đảo quốc.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bác bỏ cáo buộc rằng Cuba gây ra mối đe dọa tới Mỹ. Ông nói rằng chính phủ Cuba sẵn sàng đối thoại với Washington, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng chủ quyền của Cuba.

Ông cho biết đảo quốc này sẽ đẩy mạnh phát điện mặt trời và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm điện cho các dịch vụ thiết yếu, bao gồm bệnh viện, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và các khu vực biệt lập.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Cuba cũng có quyền được tiếp nhận các chuyến hàng nhiên liệu vận chuyển bằng đường biển.