Pin xe điện sẽ không bị giảm tuổi thọ ngay cả khi thường xuyên sạc nhanh

Pin và công nghệ sạc vẫn luôn là vấn đề được người dùng quan tâm nhất khi nói về xe điện. Những mẫu xe điện được bán ra thị trường luôn đi kèm với chính sách bảo hành pin dài hạn, tuy nhiên, với những mẫu xe điện đã qua sử dụng, người dùng luôn hoài nghi về độ bền của pin.

Pin xe điện mới có thể sạc nhanh ở nhiệt độ cao (Ảnh: CATL).

Mới đây, CATL cho biết pin mới của họ vẫn giữ được độ bền ngay cả khi sạc nhanh trong nhiều năm trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt nhất. Với pin mới của CATL, người dùng sẽ không cần lo lắng về việc liên tục cắm sạc nhanh cho xe điện mới.

Cũng theo CATL, bộ pin lithium 5C mới nhất của công ty vẫn đảm bảo 80% dung lượng ban đầu sau khi trải qua 3.000 chu kỳ sạc đầy khi được sử dụng bộ sạc nhanh ở nhiệt độ lý tưởng tối đa 20 độ C.

CATL ước tính số lần sạc trên tương đương với việc xe điện di chuyển khoảng 1,8 triệu km. Con số này thuộc về xe taxi chứ không phải xe gia đình đi lại hằng ngày.

Không chỉ ở nhiệt độ thấp, CATL còn tiến hành thử nghiệm ở mức 60 độ C. Kết quả cho thấy pin vẫn giữ được 80% dung lượng ban đầu sau 1.400 chu kỳ sạc đầy, tương đương với phạm vi di chuyển khoảng 840.000km.

Bộ pin 5C mới của CATL cũng tăng tốc độ sạc nhanh. Về mặt lý thuyết, pin mới có thể sạc đầy từ trạng thái hết pin trong vòng 12 phút. Hiện tại, đa số người dùng thường lo ngại việc sử dụng sạc siêu nhanh sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin.

Theo CATL, việc áp dụng công nghệ hoá học thông minh sẽ giúp quản lý nhiệt độ tốt hơn, tránh tình trạng pin xuống cấp.

Công nghệ mới trên pin 5C của CATL hứa hẹn sẽ khiến việc sạc nhanh của xe điện trở thành thói quen hằng ngày của người dùng, thay vì lúc khẩn cấp mới sử dụng.

Giải quyết được vấn đề trên có thể tạo ra bước ngoặt lớn trong thói quen sử dụng xe điện của khách hàng, đặc biệt sẽ tăng hiệu quả công việc cho các tài xế sử dụng xe điện để chạy dịch vụ hay giao hàng.

Đến thời điểm hiện tại, CATL vẫn chưa công bố việc sản xuất hàng loạt pin 5C mới cũng như việc những dòng xe nào có thể lắp pin này.

Tất cả đều chỉ đang nằm trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng của CATL. Chưa rõ việc áp dụng vào thực tế thì pin mới có đạt được hiệu quả như tuyên bố của công ty này hay không.