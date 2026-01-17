Người dân "mách" Cục trưởng CSGT, tài xế vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng

Chiều 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản xử phạt với anh L.H.L. (SN 1995, quê Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển xe tải vượt đèn đỏ.

Hình ảnh chiếc xe tải vượt đèn đỏ (Ảnh: Cục CSGT).

Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h36 ngày 31/12/2025, tại đường tỉnh lộ 279, địa phận Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh, anh L. điều khiển ô tô tải BKS 99C-142.xx và có hành vi vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của nam tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã mời tài xế L. tới cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh L. đã thừa nhận nội dung phản ánh của người dân là đúng và chấp nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng.