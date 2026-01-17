Người dân "mách" Cục trưởng CSGT, tài xế vượt đèn đỏ bị phạt 19 triệu đồng
(Dân trí) - Anh L. điều khiển ô tô tải BKS 99C-142.xx có hành vi vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của nam tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.
Chiều 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa lập biên bản xử phạt với anh L.H.L. (SN 1995, quê Bắc Ninh) do có hành vi điều khiển xe tải vượt đèn đỏ.
Với vi phạm trên, anh L. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
Theo Cục CSGT, vào lúc 15h36 ngày 31/12/2025, tại đường tỉnh lộ 279, địa phận Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh, anh L. điều khiển ô tô tải BKS 99C-142.xx và có hành vi vượt đèn đỏ. Hành vi vi phạm của nam tài xế sau đó bị người dân ghi hình và gửi tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.
Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát đã mời tài xế L. tới cơ quan công an để làm việc. Tại cơ quan công an, anh L. đã thừa nhận nội dung phản ánh của người dân là đúng và chấp nhận việc xử phạt của cơ quan chức năng.
Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là 078.9388.539.
Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...
Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.