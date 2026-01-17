CSGT sẽ trực tiếp hướng dẫn các tài xế trên đường khi thời tiết xấu

Chiều 17/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên theo Cục CSGT, trên thực tế nhiều lái xe đã không chấp hành quy định này, nhất là các lái xe kinh doanh vận tải.

CSGT phân luồng trong thời tiết sương mù dày đặc trong sáng sớm (Ảnh: Ngọc Tiến).

"Việc lái xe không giảm tốc độ khi gặp tình huống đột xuất, trời mưa, đường trơn, nhất là trên các cung đường đèo, dốc, quanh co sẽ dẫn đến việc xe tự lật đổ hoặc đâm vào người và các phương tiện đang tham gia giao thông", vị đại diện Cục CSGT nói.

Trước tình hình trên, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ phải tập trung nắm bắt những bất cập, hạn chế của đường sá.

"Khi có tình huống xảy ra hoặc thời tiết xấu, CSGT phải bố trí lực lượng trực tiếp để nhắc nhở các lái xe trước khi họ đi vào các cung đường đèo dốc, cong cua, trơn trượt, độ nghiêng mặt đường lớn. Đồng thời hạn chế tốc độ tạm thời khi thời tiết xấu hoặc có tình huống đột xuất, ví dụ giảm từ 60km/h theo quy định, xuống còn 40km/h", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT khuyến cáo người lái xe nên tuân thủ quy định về tốc độ và giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước; khi tham gia giao thông trên đoạn đường đèo, dốc cần tuân thủ quy tắc giao thông, giảm tốc độ, chú ý quan sát.

Trước đó, lúc 4h15 cùng ngày, tại km225+150 quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông xe khách khiến 3 người chết, 1 người bị thương.

Theo Cục CSGT, thời điểm xảy ra tai nạn thời tiết có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Nhà chức trách cho hay, vụ tai nạn một lần nữa đặt ra vấn đề liên quan đến thói quen xấu khi lái xe của các tài xế, nhất là các lái xe kinh doanh vận tải. Đó là sự cẩu thả và vội vàng.

Theo cảnh sát, khi trời mưa, sương mù, đường cong cua, mặt đường trơn trượt thì yêu cầu tiên quyết đặt ra với lái xe là phải giảm tốc độ, chạy chậm lại, chú ý quan sát để xử lý các tình huống trên đường.