Tổ chức bộ máy cấp xã phù hợp thực tiễn của đô thị đặc biệt

Chiều 9/2, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh văn phòng Bộ Nội vụ.

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở Nội vụ đã có báo cáo về những hoạt động nổi bật của sở trong năm 2025, nhất là công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy và hoạt động chăm lo cho người có công với cách mạng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà ngành Nội vụ TPHCM đạt được trong năm 2025 với khối lượng công việc rất lớn. Qua đó, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Tùng Nguyên).

Về việc triển khai kế hoạch năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường lưu ý tập thể Sở Nội vụ quan tâm đến những công việc trọng tâm như: Tiếp tục tham mưu kịp thời công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu mới; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tham mưu hiệu quả công tác an sinh xã hội; chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội và lực lượng cán bộ kế cận cho công tác quản lý; chăm lo Tết Nguyên đán sắp tới và bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp...

Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh đến hoạt động tham mưu sắp xếp, tổ chức bộ máy. Theo ông Cường, TPHCM là một đô thị đặc biệt với những phường, xã có hơn 200.000 dân nhưng hiện tổ chức bộ máy tương đồng các đơn vị cấp xã khác, chỉ quản lý vài chục ngàn dân. Do đó, ông đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu, có những đề xuất mô hình tổ chức bộ máy phù hợp với đặc thù, thực tiễn của một đô thị đặc biệt.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, cho biết chủ đề năm 2026 là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; khai thông thể chế; đột phá hạ tầng; nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân”. Do đó, ngành Nội vụ TPHCM cam kết tập trung triển khai các chỉ đạo của UBND Thành phố với quyết tâm cao nhất.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo bà Phạm Thị Thanh Hiền, ngành Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; hoàn thiện vị trí việc làm; tham mưu bố trí biên chế khoa học, phù hợp với từng địa phương, từng đơn vị nhằm xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả...

Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM khẳng định sẽ chủ động theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng pháp luật, dân chủ, an toàn và đúng tiến độ...

Đặc biệt, trong năm nay, ngành Nội vụ sẽ quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra công vụ; tham mưu đơn giản hóa thủ tục hành chính...

Tập thể Phòng Người có công (Sở Nội vụ TPHCM) nhận cờ thi đua của Chính phủ (Ảnh: Tùng Nguyên)

Nhân dịp này, Sở Nội vụ TPHCM cũng đã tổ chức trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các cán bộ thuộc sở; trao cờ thi đua của Chính phủ đến tập thể Phòng Người có công; trao bằng khen của Thủ tướng đến các tập thể, cá nhân...