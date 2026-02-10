Hé lộ giá bán của iPhone 17e “giá rẻ”

iPhone 17e nhiều khả năng sẽ được ra mắt vào ngày 19/2 tới đây (Ảnh minh họa: Getty).

Sau khi ra mắt 3 phiên bản iPhone SE, đến tháng 2 năm ngoái, Apple đã bất ngờ cho ra mắt iPhone 16e, thay vì phiên bản iPhone SE thế hệ thứ tư. Dù thay đổi tên gọi, về cơ bản iPhone 16e vẫn là phiên bản iPhone “giá rẻ”, cắt giảm nhiều tính năng và có mức giá thấp hơn so với các phiên bản iPhone thông thường.

Theo các tin đồn, Apple đã sẵn sàng để cho ra mắt bản nâng cấp iPhone 17e ngay vào cuối tháng này.

Mark Gurman - phóng viên công nghệ của hãng tin Bloomberg, người thường xuyên theo sát các hoạt động của Apple và đưa ra các thông tin chính xác về những sản phẩm sắp ra mắt của “quả táo” - cho biết iPhone 17e sẽ là bản nâng cấp nhỏ của iPhone 16e, khi vẫn giữ nguyên thiết kế so với phiên bản cũ.

Điều này nghĩa là iPhone 17e vẫn sẽ có màn hình dạng “tai thỏ” lỗi thời, thay vì màn hình khuyết Dynamic Island mới mẻ hơn. Sản phẩm vẫn chỉ có một camera độ phân giải 48 megapixel ở mặt sau tương tự như trên iPhone 16e.

Mark Gurman cho biết dù không thay đổi về thiết kế bên ngoài, iPhone 17e có nhiều sự thay đổi về cấu hình và tính năng, đủ hấp dẫn để lôi kéo người dùng.

Đầu tiên, iPhone này sẽ được trang bị chip A19 tương tự như trên iPhone 17, và modem C1X thế hệ thứ 2 do Apple tự phát triển tương tự như trên iPhone Air, được tối ưu để kết nối 5G với tốc độ tốt và tiết kiệm năng lượng.

iPhone 17e cũng được cho là sẽ tích hợp tính năng sạc MagSafe, cho phép sạc không dây với công suất lên đến 25W. Điều này sẽ giúp iPhone 17e tương thích với các loại sạc không dây hiện có trên thị trường.

Việc trang bị tính năng sạc không dây MagSafe được xem là điểm nâng cấp ấn tượng trên iPhone 17e, khi trước đây iPhone 16e đã bị nhiều người dùng “ngó lơ” chỉ vì không hỗ trợ tính năng MagSafe.

Dù được trang bị nhiều nâng cấp, một điểm trừ vẫn còn tồn tại trên iPhone 17e là màn hình tần số quét chỉ 60Hz, thay vì được nâng cấp lên 90Hz hay 120Hz.

Mark Gurman cho biết iPhone 17e vẫn sẽ được giữ nguyên giá bán khởi điểm 599 USD cho tùy chọn bộ nhớ 128GB, tương tự iPhone 16e ra mắt vào năm ngoái.

Nhiều khả năng sản phẩm sẽ được Apple trình làng vào ngày 19/2 bằng thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông, thay vì được ra mắt tại một sự kiện riêng biệt.

Sự ra mắt của iPhone 17e sẽ giúp người dùng có thêm sự lựa chọn về iPhone “giá rẻ”, nhất là với những ai lần đầu sử dụng iPhone, hoặc những người muốn mua iPhone để làm điện thoại phụ.

Dù vậy, iPhone 17e có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với iPhone Air, khi 2 sản phẩm có một vài điểm chung. Trong khi iPhone 17e có ưu điểm về mức giá thì iPhone Air lại có ưu điểm về thiết kế mỏng nhẹ, nhưng mức giá lại cao hơn đáng kể.