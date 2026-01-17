CSGT Hà Nội xuyên đêm tuần tra, phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 17/1, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong đêm 16/1, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đã lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn. Việc này nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, phục vụ an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Lực lượng CSGT xuyên đêm tuần tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV của Đảng (Ảnh: Ngọc Tiến).

Nhà chức trách cho hay, các tuyến đường được CSGT tập trung kiểm soát gồm: Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực bến xe Mỹ Đình và các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa trọng điểm trên địa bàn.

Trước mỗi ca công tác, Đội CSGT đường bộ số 6 huy động tối đa quân số, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực quân số, bảo đảm lực lượng luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Theo cảnh sát, các hành vi vi phạm được tập trung kiểm tra, xử lý bao gồm nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, điều khiển phương tiện phóng nhanh, lạng lách, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Trong ca công tác, Đội CSGT đường bộ số 6 đã phát hiện tài xế N.H.T. (SN 1992, trú tại Hà Nội) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,567 mg/lít khí thở, cao gấp 1,4 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168/2024.

Tài xế T. bị CSGT lập biên bản xử phạt (Ảnh: Ngọc Tiến).

Song song với công tác tuần tra, kiểm soát trên thực địa, Đội CSGT đường bộ số 6 còn phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội, sử dụng camera AI trong công tác kiểm soát, điều hành giao thông.

Phòng CSGT Hà Nội cho hay, mọi biến động giao thông được theo dõi, phân tích liên tục qua hệ thống camera AI, qua đó kịp thời điều chỉnh phương án, xử lý tình huống phát sinh và phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững giao thông an toàn, thông suốt.

Lực lượng CSGT kết hợp sử dụng camera AI trong quá trình tuần tra, kiểm soát (Ảnh: Ngọc Tiến).

Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSGT TP Hà Nội cho biết, trong thời gian này, lực lượng chức năng sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ các hoạt động của Đại hội, đồng thời hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của nhân dân.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT tham gia làm nhiệm vụ đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh, quy trình công tác; chủ động, linh hoạt trong xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong mọi thời điểm”, Trung tá Phạm Hoài Nam nhấn mạnh.