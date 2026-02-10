Ukraine tuyên bố tập kích phá hủy 6.000 FPV của Nga

Binh sĩ Ukraine điều khiển một FPV (Ảnh minh họa: Nur).

Lực lượng Ukraine đã phá hủy khoảng 6.000 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) và các linh kiện của chúng trong một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga rạng sáng ngày 9/2.

Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở quân sự của Nga, cũng như hạ tầng dầu mỏ giúp Nga tài trợ cho cuộc chiến và cung cấp vũ khí, nhiên liệu cùng trang thiết bị cho quân đội Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã nhắm mục tiêu vào một kho máy bay không người lái của Nga tại thành phố Rostov-on-Don, thuộc tỉnh Rostov, phá hủy 3 container chứa đầy máy bay không người lái FPV và các linh kiện liên quan.

Báo cáo nói thêm một số container khác cũng bị hư hại, nhưng không cung cấp chi tiết.

FPV nổi lên như vũ khí giá rẻ nhưng gây sát thương lớn, có khả năng tấn công trực diện vào chiến hào, binh sĩ và phương tiện quân sự của đối phương. Trên bầu trời Ukraine, những chiếc FPV gắn camera bay lượn liên tục, cho phép người vận hành quan sát chiến trường gần như không gián đoạn.

Cả Nga và Ukraine đã khiến mối đe dọa FPV trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi bắt đầu kết nối chúng với cáp quang. Nhờ đó, các FPV gần như miễn nhiễm trước các hệ thống tác chiến điện tử và khiến chúng trở thành nỗi ám ảnh thường trực trên mọi tuyến phòng ngự.

Ngoài nhắm vào kho chứa FPV của Nga, lực lượng Ukraine cũng tấn công một sở chỉ huy của quân đổ bộ đường không Nga tại thành phố Sudzha, tỉnh Kursk, cũng như một kho đạn dược của Nga gần làng Novooleksiivka, thuộc tỉnh Kherson ở miền Nam Ukraine đang bị Nga kiểm soát.

Quy mô tổn thất quân sự của Nga và mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn đang được đánh giá. Nga chưa đưa ra bình luận.

Theo một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) am hiểu, gần đây, máy bay không người lái của Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Nga tại tỉnh Tver, nơi sản xuất các thành phần nhiên liệu cho tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101.

Cuộc tấn công đã đánh trúng Nhà máy Thực nghiệm Redkino, nơi sản xuất nhiên liệu tên lửa Decilin-M và các phụ gia nhiên liệu cho diesel và dầu hỏa hàng không. Đòn tấn công này cho thấy Ukraine đang tập trung vào việc làm gián đoạn năng lực sản xuất tên lửa tiên tiến và chuỗi hậu cần quân sự của Nga.

Các cuộc tập kích qua biên giới giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục trong bối cảnh tiến trình hòa đàm không đạt được đột phá.

Gần đây, Nga gia tăng các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine khiến Ukraine rơi vào tình trạng gián đoạn nguồn cung điện, năng lượng sưởi ấm nghiêm trọng.

Ông Sergii Koretskyi, người đứng đầu Tập đoàn Naftogaz của Ukraine, cho biết hôm 9/2 Nga đã tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất của Tập đoàn Naftogaz tại nhiều khu vực khác nhau của Ukraine trong ngày thứ hai liên tiếp.

Cuộc tấn công đã gây thiệt hại và phá hủy thiết bị sản xuất, nhưng theo các báo cáo sơ bộ, không có thương vong. Khi tình hình an ninh ổn định, các chuyên gia sẽ bắt đầu công tác khôi phục và sửa chữa.