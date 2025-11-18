Người dân miền Trung lại quay cuồng trong mưa lũ, lốc xoáy, sạt lở

Quảng Trị - Huế lại ngập sâu

Tại Quảng Trị, sáng 18/11, mưa đã giảm, nhiều khu vực tạnh ráo.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, nước trên các sông tại địa phương đang rút dần, dao động ở dưới báo động I và tiếp tục xuống chậm. Một số vùng bị ngập của xã Ba Lòng, Hướng Hiệp, đến sáng nay nước cũng đã rút, lực lượng chức năng và người dân đang tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Nhiều tuyến đường ở Quảng Trị bị ngập, gây chia cắt (Ảnh: Nhật Anh).

Đến nay, mưa lũ gây ngập lụt và chia cắt 86 điểm trên các tuyến đường giao thông ở tỉnh Quảng Trị, khu vực các xã vùng hạ lưu như Nam Hải Lăng, Triệu Phong và phường Quảng Trị nhiều nhà dân, tuyến đường vẫn đang bị ngập 0,3-0,5m.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại xã Khe Sanh. Vụ sạt lở đã làm một căn nhà bị phá hủy, nhiều căn nhà khác bị hở phần móng phía sau và nứt tường.

Cơ quan chức năng xã Khe Sanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và di dời khẩn cấp 12 hộ dân với gần 50 người đến nơi an toàn.

Tại thành phố Huế, trong 24 giờ qua, có mưa to, đặc biệt to, tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, riêng các xã miền núi phổ biến 150-300mm, có nơi lên đến hơn 680mm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, tính đến hết ngày 17/11, trên địa bàn toàn thành phố có hơn 12.207 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập 0,3-0,5m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu, Phong Điền, Phong Dinh,…

Mưa lũ gây ngập lụt cục bộ nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đô thị trung tâm thành phố Huế.

Nhiều ngôi làng bên bờ sông Bồ ở Huế vẫn bị ngập sâu trong sáng 18/11 (Ảnh: Vi Thảo).

Tính đến nay, đã có một người bị mất tích do lật ghe tại địa bàn phường Kim Trà. Các lực lượng chức năng đã di dời 242 hộ với 663 khẩu từ khu vực xung yếu đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, lũ các sông ở thành phố Huế đang xuống chậm, sông Bồ ở mức dưới báo động III, sông Hương trên báo động II.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cũng có thông báo cho học sinh nghỉ học vào ngày 18/11. Các trường học ở khu vực không bị ảnh hưởng vẫn tổ chức dạy học bình thường.

Lốc xoáy làm tốc mái hơn 100 ngôi nhà

Thành phố Đà Nẵng đã giảm mưa nhưng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn - Vu Gia dâng cao, một số vùng trũng thuộc hạ du như Quế Phước, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc, Hội An (tỉnh Quảng Nam cũ) tái ngập. Tuy nhiên, mức ngập chưa nghiêm trọng như đợt lũ cuối tháng 10.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức trên báo động II đến trên báo động III, sông Hàn dao động ở mức trên báo động I, sông Tam Kỳ dao động ở mức dưới báo động I.

Lốc xoáy làm tốc mái nhà người dân tại xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó tại vụ sạt lở vào ngày 14/11 đã làm 3 người mất liên lạc, 5 căn nhà tạm của người dân làm rẫy bị vùi lấp hoàn toàn, 200m tuyến đường liên xã (từ xã Gari cũ đi xã Ch’ơm cũ) bị đất đá chia cắt, khoảng 20ha lúa nước và hoa màu bị hư hại nặng.

Lực lượng chức năng cũng sơ tán hơn 670 người dân đến nơi an toàn. Công tác tìm kiếm 3 người mất tích vẫn tạm dừng do trời còn mưa lớn.

Sáng 17/11, một trận lốc xoáy tại xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng làm 4 người dân bị thương, hơn 80 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 9 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, một trận lốc xoáy quét qua địa bàn xã Nguyễn Nghiêm vào sáng 17/11 đã làm 25 nhà dân tốc mái, nhiều trụ điện bị quật ngã. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

Mưa lớn khiến lũ tràn gây sập cầu Sơn Bao (xã Sơn Hà, Quảng Ngãi) gây cô lập 2 thôn với 1.200 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã làm cầu tạm để cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân.

Cầu Sơn Bao sập, chính quyền làm cầu tạm để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân (Ảnh: Quốc Triều).

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc.

36 người thương vong, mất tích

Tại phía Đông tỉnh Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ) sáng 18/11, nước sông Kôn dâng cao, gây ngập cục bộ tại một số nơi như phường Quy Nhơn Tây, các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông... Các địa phương bị ngập lụt đã chủ động cho học sinh nghỉ học.

Tại tỉnh Khánh Hòa, mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập sâu nhiều khu dân cư. Tính đến sáng 18/11, toàn tỉnh đã có 7 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương.

Trong đó, tại đèo Khánh Lê, sạt lở đá làm 6 người tử vong và 18 người bị thương; ở đèo Khánh Sơn, sạt lở khiến 1 người chết, 1 người bị thương và 1 người mất tích. Tại phường Bắc Nha Trang, 1 người bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy. Mưa lũ cũng khiến hơn 7.500ha lúa và hoa màu các loại bị ngập úng, hư hỏng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán người dân khỏi vùng lũ chia cắt ở Khánh Hòa đến nơi an toàn (Ảnh: Trần Minh).

Toàn tỉnh miền Trung đã có 36 người thương vong, mất tích trong đợt thiên tai này. Trong đó, thành phố Huế có 1 người mất tích, thành phố Đà Nẵng có 3 người mất tích do sạt lở, 4 người bị thương do lốc xoáy và tỉnh Khánh Hòa có 28 người thương vong, mất tích.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, tuyến đường qua đèo Khánh Lê nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng đang ách tắc và cần nhiều thời gian để khắc phục.

Mưa lũ tại Đắk Lắk làm 7 căn nhà bị sập và nước cuốn trôi (Ảnh: Trương Nguyễn).

Tại tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến 7 nhà bị sập đổ, nước cuốn trôi, 23 căn nhà nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, 192 lượt nhà bị ngập.

Mưa lũ làm thiệt hại nhiều héc ta hoa màu, cuốn trôi 4.900 con gà, hơn 300 con heo. Đồng thời làm một số công trình thủy lợi, kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng.