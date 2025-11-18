Lý do nâng mức thu nhập biến động phải kê khai từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng

Đây là một trong những sửa đổi quan trọng trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, sẽ được Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc ở hội trường chiều 18/11.

Trong phiên thảo luận tổ đầu tháng 11 về nội dung này, một số đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ căn cứ của việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

Có ý kiến đề nghị bổ sung “tài sản số” vào danh mục kê khai, quy định rõ loại tài sản phải kê khai, bao gồm tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản đứng tên chung.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Giải trình, Thanh tra Chính phủ - cơ quan chủ trì soạn thảo luật - cho biết việc quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu.

Một là, từ năm 2018 đến nay, có 3 lần tăng lương. Hai là, do điều kiện kinh tế xã hội phát triển gấp gần 3 lần, nhất là giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.

Giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai từ 150 triệu đồng, theo cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, áp dụng cho ba phương thức kê khai (lần đầu, hằng năm, phục vụ công tác cán bộ).

Còn giá trị tài sản, thu nhập biến động 1 tỷ đồng trong năm chỉ áp dụng cho kê khai bổ sung, theo dõi biến động và làm căn cứ xác minh khi giải trình không hợp lý.

Do đó, quy định như dự thảo luật, theo Thanh tra Chính phủ, là thống nhất và phù hợp với mục tiêu kiểm soát biến động tài sản, thu nhập có giá trị lớn.

Với “tài sản số”, Thanh tra Chính phủ cho biết pháp luật hiện hành chưa có quy định đầy đủ nên hiện nay chưa đưa vào dự thảo luật, nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu khi có đủ cơ sở pháp lý.

Với các tài sản thuộc quyền sở hữu của người kê khai, vợ, chồng, con chưa thành niên, bao gồm quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất hoặc đứng tên chung, Thanh tra Chính phủ khẳng định đều phải kê khai. Danh mục tài sản và mẫu biểu sẽ được Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định hướng dẫn thi hành luật.

Ngoài những nội dung trên, đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập cũng là nội dung được đại biểu Quốc hội quan tâm.

Theo báo cáo, nhiều ý kiến tán thành mở rộng phạm vi kê khai từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn. Ý kiến khác đề nghị giữ như hiện hành hoặc bổ sung nghĩa vụ kê khai với người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp dưới 50% vốn.

Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm quy định người được giao tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là phù hợp.

Quy định này để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hiện nay và thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ quy định các trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập tại doanh nghiệp Nhà nước là những người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và một số chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước mà không bao gồm người nước ngoài hoặc người thuộc khu vực ngoài Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ chỉnh lý theo hướng quy định rõ đối tượng kê khai tại đơn vị sự nghiệp công lập từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Với chức danh trong doanh nghiệp Nhà nước và người đại diện phần vốn Nhà nước, việc kê khai tài sản, thu nhập sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp thứ 10.