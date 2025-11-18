Hà Nội thí điểm làm thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội vừa thông báo về việc thí điểm thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với nhóm TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của các sở, ban, ngành, Văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh.

Cùng với đó, nhóm TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường trên địa bàn cũng được thí điểm thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại bất kỳ chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công nào ở Hà Nội, không phân biệt cấp chính quyền, địa giới hành chính nơi cư trú, nơi đặt trụ sở hoặc nơi đã cấp các loại giấy tờ liên quan cho người dân, doanh nghiệp.

Việc thí điểm này áp dụng từ nay đến ngày 30/11. Sau giai đoạn thí điểm, Trung tâm hành chính công sẽ tiếp tục đánh giá, hoàn thiện mô hình và chính thức vận hành thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục hành chính ở Hà Nội (Ảnh: CTV).

Trung tâm hành chính công cho biết việc áp dụng đối với các TTHC được UBND thành phố phê duyệt thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, không áp dụng đối với các TTHC đang trong quá trình nghiên cứu, báo cáo, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 14/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các sở, ngành tập trung tái cấu trúc toàn bộ 50% thủ tục hành chính trọng điểm. Đồng thời, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình cho 100% thủ tục thuộc lĩnh vực doanh nghiệp trước ngày 20/12.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu trước ngày 5/12, phải hoàn thành kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công theo mô hình tập trung, thống nhất, hiện đại, kết nối đồng bộ 100% xã, phường.