Khởi công toàn bộ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm TPHCM

Sáng 18/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (UICI) tổ chức lễ khởi công gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc dự án Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Ngọc Tân).

Đây là 2 gói thầu còn lại trong tổng số 3 gói thầu được triển khai tại dự án này. Trong đó, gói XL-01 có phạm vi từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy. Gói XL-02 từ cầu Bùi Đinh Túy đến đường Lương Ngọc Quyến và gói XL-03 từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, cải tạo rạch Xuyên Tâm là dự án đa mục tiêu, gồm giao thông, thoát nước, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị... Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu phải tập trung thi công ngay sau ngày khởi công, phấn đấu rút ngắn tiến độ dự án.

"Gói thầu XL03 cam kết hoàn thành vào tháng 11/2026, đề nghị tiếp tục rút ngắn thêm tiến độ. Đối với 2 gói thầu hôm nay, tiến độ dự kiến là năm 2028, phấn đấu rút ngắn hoàn thành năm 2027", ông Bùi Xuân Cường giao nhiệm vụ.

Khởi công 2 gói thầu còn lại của dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (Ảnh: Ngọc Tân).

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, trong năm 2025, thành phố đã dành 1.800 tỷ đồng cho dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân đến nay mới đạt 50%. Do đó, từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư phải đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Về phía các địa phương, ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền 4 phường trong việc thúc đẩy giải phóng mặt bằng dự án. Ông cho biết, đây là dự án có phạm vi ảnh hưởng rất lớn, khiến khoảng 2.200 tổ chức và hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM về việc bàn giao mặt bằng trong tháng 11, chính quyền các phường phải đẩy nhanh việc hoàn tất giải phóng mặt bằng, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Rạch Xuyên Tâm nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật (Đồ họa: An Huy).

Lãnh đạo thành phố cũng mong các phường tiếp tục quan tâm, điều chỉnh cục bộ lại các quy hoạch dọc tuyến, đầu tư các công trình để kết nối đồng bộ. Đây là thẩm quyền đã được phân cho cấp phường trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.