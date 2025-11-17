Lũ cuốn sập cầu, lốc xoáy quật đổ trụ điện, thổi bay mái nhiều nhà dân

Cầu sập, lốc xoáy tại Quảng Ngãi

Sáng 17/11, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trận lốc xoáy xảy ra lúc 0h30 cùng ngày đã làm hư hại nhiều nhà dân trên địa bàn xã.

Thời điểm này, lốc xoáy xuất hiện tại thôn Phước Lợi và Tân Sơn. Gió mạnh đã cuốn bay mái 22 ngôi nhà của người dân, làm đổ một số trụ điện.

Mái tôn một nhà dân ở xã Nguyễn Nghiêm được gia cố nhưng vẫn bị lốc xoáy làm hư hỏng nặng (Ảnh: Đức Phổ).

Lốc xoáy xảy ra trong đêm khiến nhiều người hoảng loạn. Rất may sự việc không gây thiệt hại về người.

“Chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, hỗ trợ người dân lợp lại mái, thống kê mức độ thiệt hại để có phương án hỗ trợ", ông Trực nói.

Ông Bùi Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết rạng sáng 17/11, nước lũ tràn về đã gây xói lở, sập phần mố cầu Sơn Bao nối trung tâm xã với thôn Nước Bao và Mang Nà.

Vụ sập cầu khiến 1.200 người của 2 thôn bị cô lập. Hàng trăm học sinh và người dân thôn Nước Bao và Mang Nà không thể đến trường, đi làm việc.

Cầu Sơn Bao bị sập (Ảnh: Thạch Anh).

“Chúng tôi đang đến hiện trường để kiểm tra hiện trạng cầu. Trên cơ sở đó xã sẽ có phương án hỗ trợ người dân khu vực bị cô lập”, ông Ba thông tin.

Ngày 2/11, nước lũ cũng làm cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sập, một người rơi xuống sông nhưng may mắn thoát chết. Vụ sập cầu Cây Sung khiến 1.200 người dân bị cô lập.

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã làm cầu tạm để phục vụ việc đi lại của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, từ 8h ngày 16 đến 8h ngày 17/11, tại Quảng Ngãi có mưa, lượng mưa phổ biến 40-90mm. Một số nơi có mưa to với lượng mưa đo được 100-300mm.

Trong 48 giờ tới, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng, lũ quét. Trong cơn mưa có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiều tuyến đường tại Đắk Lắk ngập trong biển nước

Sáng 17/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, tại Km 68 trên quốc lộ 29, đoạn qua xã Sông Hinh bị ngập nước, nhiều phương tiện không thể lưu thông.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông được bố trí, cảnh báo 2 đầu tuyến, không cho phương tiện và người di chuyển qua vị trí này.

Quốc lộ 29 bị ngập nước, nhiều phương tiện không thể lưu thông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, đêm 16/11 đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi lớn hơn 300mm.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở có thể xảy ra tại các nơi có địa hình dốc; ngập lụt tại các khu dân cư, cánh đồng trũng thấp, một số tuyến đường tại các đô thị.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường liên xã ở xã Yang Mao bị chia cắt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Mưa lớn còn gây chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn như xã Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đắk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl và Ea Na.

Một lãnh đạo UBND xã Yang Mao cho biết địa phương đang cấp tốc di dời hơn 10 hộ dân tại các điểm ngập lụt về vùng an toàn. Do diễn biến mưa lũ phức tạp, một số trường học trên địa bàn xã Yang Mao đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chú ý khi tham gia giao thông và hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 16/11, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện từ xã Tam Ngọc (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) kéo đến trụ sở UBND xã Tam Thái (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng).

Theo thống kê sơ bộ của địa phương, lốc xoáy làm 2 nhà dân tốc mái hoàn toàn, gần 20 nhà dân bị tốc mái một phần, nhiều cây cối ngã đổ.

Rất may, vụ lốc xoáy không gây thiệt hại về người, có 2 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến sáng 17/11, lực lượng chức năng xã Chiên Đàn tiếp tục kiểm tra mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.