Bí thư Trần Lưu Quang kể trải nghiệm lái xe 12km mất 2 giờ ở TPHCM

Chiều 17/11, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị có sự tham dự của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông; Phó bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cùng các đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị cũng có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nói về việc giải quyết, xử lý các vấn đề của địa phương. Đặc biệt, những vấn đề được Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I là giải quyết ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm, phấn đấu trở thành thành phố không ma túy.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

"Thứ sáu vừa qua, tôi lái xe qua ngã tư Bình Triệu vào giờ cao điểm, mất 2 giờ mới đi được 12km. Nếu tính thời gian, công sức của hàng chục nghìn người mắc kẹt như vậy thì con số lãng phí là khủng khiếp", Bí thư Thành ủy TPHCM nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề cập đến dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của địa phương vẫn chưa về đích sau hơn 10 năm. Trong khi đó, TPHCM đang được đặt rất nhiều kỳ vọng từ Trung ương, người dân về việc phải đi đầu, đổi mới, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

"Tôi ngại nhắc tới từ "thành phố đáng sống". Khái niệm đó rất định tính và phải dựa trên nhiều yếu tố tổng hợp. Chỉ việc kẹt xe, ngập nước đã cần cân nhắc xem có phải thành phố đáng sống hay không", Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Do đó, Bí thư Thành ủy TPHCM kỳ vọng thời gian tới, địa phương khắc phục được các vấn đề về ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm. Cuộc sống của gần 15 triệu dân trên địa bàn phải ngày một tốt hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, sau sáp nhập, thành phố có 168 xã, phường với quy mô rộng lớn hơn. Ngoài ra, việc thay đổi phương thức quản trị, quản lý Nhà nước, tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ cũng là những khó khăn thành phố cần vượt qua.

Về mặt thuận lợi, người đứng đầu Đảng bộ TPHCM nhìn nhận, địa phương đang có những thuận lợi chưa từng có về thể chế, cơ chế chung và riêng. Dự kiến, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM sẽ được Quốc hội xem xét vào đầu tháng 12.

Trong đó, thành phố đã đề xuất các cơ chế mới về chỉ định thầu, thực hiện quy trình rút gọn thủ tục liên quan đến đầu tư. Với những cơ chế, chính sách mới, TPHCM có thể tiết kiệm khoảng 2 năm cho một dự án cụ thể.

Ngoài ra, sau sáp nhập, quy mô nền kinh tế của TPHCM rất lớn, dư địa và tiềm năng rất rộng. Hiện tại, TPHCM phải nghĩ đến nhiều hơn về mô hình khu công nghiệp xanh, phát triển kinh tế biển, vận tải biển, năng lượng sạch...