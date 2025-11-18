Ông Trần Trí Quang làm Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long

Sáng 18/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thay người tiền nhiệm là ông Lữ Quang Ngời.

Kết quả có 127/128 phiếu tán thành bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng ông Trần Trí Quang nhận nhiệm vụ mới (Ảnh: Bảo Kỳ).

Kỳ họp đã thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đối với ông Lữ Quang Ngời. Ông Ngời được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đồng thời đã được HĐND tỉnh Cà Mau bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, trên cương vị mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra, ông sẽ cùng tập thể UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành là xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Ông Trần Trí Quang, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu nhận nhiệm vụ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông nhấn mạnh sẽ tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại và phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội.

"Với trọng trách được giao và trước HĐND, trước các đồng chí lãnh đạo, trước đồng bào và cử tri, tôi luôn nhắc nhở mình mỗi ngày sẽ hết lòng - gần dân - sát việc - hiệu quả. Tôi xin coi đó là thước đo để tự soi, tự sửa trong suốt quá trình công tác.

Đồng thời, luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể UBND tỉnh, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ của Tỉnh ủy, HĐND giao, phối hợp chặt chẽ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ", tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khẳng định.

Các đại biểu bỏ phiếu tại kỳ họp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trước đó vào chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê quán TP Cao Lãnh (nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn thạc sĩ xây dựng công trình giao thông và thạc sĩ quản lý kinh tế.

Trước khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Trí Quang đã trải qua nhiều vị trí công tác, như: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3, tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Đồng Tháp (cũ) đã bầu ông Trần Trí Quang giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ ngày 1/7, thực hiện việc sáp nhập tỉnh Đồng Tháp với Tiền Giang (cũ), ông Trần Trí Quang được Thủ tướng Chính phủ chỉ định giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.