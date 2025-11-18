Chủ hộ kinh doanh đóng BHXH bắt buộc mức tối thiểu là bao nhiêu?

Bà Huệ Quyên (Hưng Yên) phản ánh, Luật BHXH 2024 mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, trong đó có chủ hộ kinh doanh cá thể. Bà Quyên thắc mắc: “Mức đóng BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh cá thể là bao nhiêu?”.

Cán bộ BHXH đến các chợ tuyên truyền về pháp luật BHXH (Ảnh: BHXH TPHCM).

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Hưng Yên cho hay theo quy định tại khoản m Điều 2 Luật BHXH 2024 và điểm a khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158, chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc kể từ ngày 1/7; trừ trường hợp chủ hộ kinh doanh là người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chủ hộ kinh doanh được lựa chọn mức tiền lương làm căn cứ đóng bắt buộc nhưng không thấp hơn mức tham chiếu (hiện nay là 2.340.000 đồng) và không cao hơn 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng.

Căn cứ theo mức tham chiếu hiện hành, mức đóng BHXH, bảo hiểm y tế tối thiểu của chủ hộ kinh doanh là 690.300 đồng/tháng (tương đương 2.340.000 đồng x 29,5%).

Đối với mức đóng, phương thức đóng, thời hạn, hình thức nộp và thủ tục nộp hồ sơ, BHXH tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 162 về việc triển khai thu BHXH bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và nộp thuế theo phương pháp kê khai.

BHXH tỉnh Hưng Yên đề nghị bà Huệ Quyên truy cập Cổng Thông tin điện tử BHXH tỉnh để biết chi tiết.