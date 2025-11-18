Cơ sở để TPHCM khánh thành biểu tượng vượt qua Covid-19 trước Tết Bính Ngọ

Công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 là một trong những dự án lớn được TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành trước Tết Bính Ngọ 2026. Thời gian qua, các cấp lãnh đạo thành phố cùng sở, ngành, đơn vị đang gấp rút thực hiện các phần việc để đảm bảo quyết tâm chính trị đã đề ra.

Cơ quan chức năng thực hiện tháo dỡ 3 căn biệt thự xuống cấp tại số 1 Lý Thái Tổ sau khi kiểm định (Ảnh: Nam Anh).

Chiều 17/11, chia sẻ về khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TPHCM), nơi dự kiến xây công trình biểu tượng vượt qua Covid-19, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, từ trước đến nay, vị trí đất này chưa hình thành được một công trình mang tính điểm nhấn. Thành phố dự kiến thực hiện dự án với không gian mở cho người dân cùng một đài tưởng niệm người đã mất vì Covid-19.

"Thành phố không muốn khơi lại sự hy sinh, mất mát của người dân mà nhấn mạnh sự hồi sinh. Ngay sau đại dịch, thành phố đã tăng trưởng với tốc độ mà không ai dám mơ. Công trình cũng hướng đến việc ghi nhận công lao đóng góp của từng người dân, lực lượng công an, quân đội, y tế...", Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin.

Ngoài ra, thành phố cũng mong muốn mang tới lời cảnh báo về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đại dịch có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Hiện tại, nhà đầu tư đã cam kết xây dựng và khánh thành công trình biểu tượng vượt qua Covid-19 trước Tết Bính Ngọ 2026.

Toàn cảnh khu đất dự kiến xây biểu tượng vượt qua Covid-19 tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, thời gian qua, UBND thành phố cùng các sở, ngành, địa phương đã gấp rút thực hiện những phần việc để đảm bảo kịp tiến độ nhà đầu tư đã vạch ra. Trong 2 tháng qua, thành phố đã kiểm kê, đánh giá và phân loại các công trình biệt thự tại khu đất.

Cùng thời gian trên, Sở Văn hóa và Thể thao, các sở, ngành, đơn vị cũng tổ chức lấy góp ý đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học, người dân về phương án thiết kế xây dựng công trình biểu tượng vượt qua Covid-19. UBND phường Vườn Lài cũng tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại vị trí khu đất và dự kiến hoàn thành trong tháng 11.

Đặc biệt, Giám đốc Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo xây dựng công viên cho đến khi hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng. Đến nay, Sở Xây dựng đã đánh giá, kiểm định chất lượng công trình đối với 7 căn biệt thự cũ trong khuôn viên khu đất số 1 Lý Thái Tổ để làm cơ sở nghiên cứu phương án quy hoạch khu công viên cây xanh.

Dự kiến 4 căn trong số 7 biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ được giữ lại (Ảnh: Nam Anh).

Về xử lý công trình biệt thự tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, Hội đồng phân loại biệt thự thành phố đã kiểm định và phân 7 công trình biệt thự thành nhóm 2.

Trong đó, 3 biệt thự (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực, kết cấu bê tông bị thấm ngấm nước, rêu mốc và bong tróc bê tông. Những công trình này đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình.

Bốn biệt thự còn lại (số 1, 5, 6, 7) có kết cấu chịu lực chính không xuất hiện hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực. Do đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TPHCM tháo dỡ 3 tòa biệt thự số 2, 3, 4 và duy trì 4 biệt thự còn lại trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng đề xuất sử dụng khu đất số 1 Lý Thái Tổ và phần diện tích xung quanh (giới hạn bởi 3 trục đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương – Trần Bình Trọng) để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và khai thác không gian ngầm.

Theo đề xuất, hạng mục công viên công cộng và đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 tại số 1 Lý Thái Tổ sẽ được kêu gọi xã hội hóa theo hình thức BT không thanh toán.

Trưa 17/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, 2 trong số 7 căn biệt thự cũ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (còn gọi là khu biệt thự Chú Hỏa) được tiến hành tháo dỡ. Trong đó, một căn đã được tháo dỡ hoàn toàn, một căn đang được tháo dỡ một nửa.