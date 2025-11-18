Con đường lá đỏ ở Nhật Bản hút khách săn ảnh núi Phú Sĩ soi bóng

Từ Tokyo, chỉ sau khoảng 100km, tương đương 2 giờ lái xe, bạn sẽ đặt chân tới hồ Kawaguchiko, nằm ở thị trấn Fujikawaguchiko, huyện Minamitsuru, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản.

Đây không chỉ là một trong “ngũ hồ” danh tiếng dưới chân Núi Phú Sĩ mà còn là điểm đến lý tưởng để tận hưởng sắc thu lộng lẫy.

Nhật Bản: Kawaguchiko vào mùa đẹp nhất năm với hàng phong nhuộm đỏ quanh hồ (Video: Ngọc Lan).

Khung cảnh như tranh

Vào mùa thu, nơi này khoác lên mình một chiếc áo mới với hai hàng cây phong chạy dài bên mặt hồ, lá đỏ rực thắm, phản chiếu lên mặt nước phẳng lặng.

Trong tiết trời se lạnh 14-17°C, ánh nắng nhẹ càng làm nổi bật sắc đỏ và nền trời thu trong vắt. Du khách có thể dạo bước giữa con đường lá dẫn vào hồ và đỉnh Phú Sĩ sừng sững phía xa, hiện lên như một bức thủy mặc.

Hàng lá đỏ chạy dọc con đường vào làng nhỏ gần hồ Kawaguchiko (Ảnh: Ngọc Lan).

Nhiều du khách Việt khi tới đây đều chia sẻ: “Chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp”. Dưới tán phong đỏ, trước mặt là hồ và xa xa là Phú Sĩ, khung cảnh đủ khiến nhiều người phải nín thở để cảm nhận thiên nhiên Nhật Bản.

Họ tản bộ, chụp ảnh, hòa mình vào không gian tự nhiên, không vội vàng, mà nhẹ nhàng, chậm rãi để tận hưởng từng khoảnh khắc.

Muốn ngắm toàn cảnh hồ và núi, du khách có thể trải nghiệm thuyền tham quan tại Kawaguchiko với vé người lớn khoảng 1.000 yên (khoảng 170.000 đồng), trẻ em khoảng 500 yên (khoảng 85.000 đồng).

Nhiều du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ (Ảnh: Ngọc Lan).

Nền trời xanh trong, làn gió lạnh man mác, ánh nắng nhẹ dịu càng làm cho sắc lá đỏ nổi bật hơn. Và mỗi khi giơ máy lên, du khách có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của núi Phú Sĩ trên mặt hồ - một khoảnh khắc hiếm hoi và rất đáng nhớ.

Khám phá làng cổ và góc săn ảnh tuyệt đẹp

Không chỉ dạo bên hồ và ngắm cây lá đỏ, du khách nên ghé thăm Làng Oshino Hakkai, di sản thiên nhiên được UNESCO công nhận, cách Kawaguchiko khoảng 15 phút đi xe.

Làng cổ này được biết đến với 8 hồ nước thiêng, hình thành từ tuyết tan trên núi Phú Sĩ thấm qua các tầng đá núi lửa suốt nhiều năm. Nước ở đây trong đến mức du khách có thể nhìn rõ từng viên sỏi và từng dải rong dưới đáy hồ.

Dòng nước trong vắt khiến du khách có thể soi đến đáy hồ (Ảnh: Ngọc Lan).

Làng nổi bật với những ngôi nhà mái tranh cổ kính, dòng nước trong và cảnh sắc như bước ra từ truyện tranh. Việc kết hợp hồ - núi - làng cổ tạo thành hành trình trọn vẹn cho mùa thu Nhật Bản.

Dạo bước quanh con đường bên hồ vào những ngày cuối thu - đầu đông, du khách sẽ cảm nhận được sự nhẹ nhàng và bình yên, không ồn ào, không vội vã.

Ngôi làng cổ Oshino Hakkai với khung cảnh như trong truyện tranh (Ảnh: Ngọc Lan).

Để có một hành trình trọn vẹn, du khách nên chọn nơi lưu trú gần hồ hoặc gần chân núi Phú Sĩ sẽ có nhiều thời gian săn ảnh đẹp, nhất là vào buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn.

Hơn nữa, mỗi người nên chuẩn bị giày dép thoải mái bởi sẽ đi bộ nhiều trên con đường lá, quanh hồ hoặc vào các điểm tham quan. Cuối cùng, nếu hành trình của bạn là “săn” sắc thu đỏ và ngắm Phú Sĩ - hãy lên kế hoạch đến đây vào đầu tháng 11, lúc lá phong đỏ đang vào độ đẹp nhất.

Tuy nhiên, nhiều người dân tiết lộ, Kawaguchiko không chỉ cuốn hút bởi sắc thu, đây còn là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn “săn” khoảnh khắc Phú Sĩ phủ tuyết trắng - cảnh tượng đẹp như giấc mơ.

Dòng người đông đúc đổ về hồ Kawaguchiko để ngắm lá phong đỏ (Ảnh: Ngọc Lan).

Giữa những ngày thời tiết Nhật Bản đẹp nhất trong năm, khi sắc đỏ - vàng đang độ rực rỡ nhất, đã đến lúc những người yêu du lịch xách vali lên và đến Kawaguchiko để tự mình bước trên con đường lá đỏ, ngắm Phú Sĩ soi bóng xuống mặt hồ và lưu giữ những khoảnh khắc mùa thu óng ánh ở đây.