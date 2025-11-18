Bitcoin liên tục rơi thẳng đứng, nhà đầu tư tháo chạy

Bitcoin liên tục giảm mạnh và chính thức mất mốc quan trọng 90.000 USD. Vốn hóa thị trường của đồng tiền số này cũng giảm mạnh xuống còn 1.790 tỷ USD.

Người chơi tiền số đang "tháo chạy" trong làn sóng biến động giá của bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung. Dữ liệu trực tuyến từ công ty dữ liệu CryptoQuant cho thấy hơn 148.000 bitcoin do các nhà đầu tư cá nhân hoặc người mới tham gia thị trường - nắm giữ chưa đến một tháng - đã bán lỗ.

Trong khi đó, dữ liệu bổ sung từ Glassnode cho thấy hơn 20.175 bitcoin đã được bán bởi những người nắm giữ ngắn hạn, nhà đầu tư nắm giữ dưới 155 ngày. Con số này tăng vọt lên 39.034 bitcoin khi giá đồng tiền số này giảm xuống còn 92.000 USD.

"Đây không phải hành động chốt lời mà là khoản cắt lỗ ở quy mô lớn", nhà phân tích Crazzyblockk của CryptoQuant, nói trong một bài phân tích.

Tâm lý thị trường tiền số đang xấu đi nhanh chóng, khi chỉ số Fear & Greed rơi xuống mức 10 - ngưỡng "cực kỳ sợ hãi" - đánh dấu mức thấp nhất gần 9 tháng và là chỉ báo tệ nhất kể từ cuối tháng 2.

“Đợt bán tháo lần này là sự kết hợp giữa động thái chốt lời từ nhóm nhà đầu tư dài hạn, dòng tiền rút ra từ các tổ chức, bất ổn vĩ mô và việc các vị thế dùng đòn bẩy bị quét sạch”, ông Jake Kennis, chuyên gia phân tích cấp cao tại công ty tài chính Nansen, nhận định trong báo cáo.

Giá bitcoin liên tục giảm sâu (Ảnh: Binance).

Trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang đặt cược vào đà giảm của bitcoin khi những "tay chơi" lớn đã rút lui. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong tâm lý thị trường diễn biến nhanh và mạnh. Các mốc kháng cự tiếp theo của bitcoin sẽ là 90.000 USD, 85.000 USD và có thể giảm sâu về 80.000 USD nếu nhà đầu tư tiếp tục tháo chạy.

Nguyên nhân chính khiến đà giảm của bitcoin kéo dài xuất phát từ việc các quỹ và kho lưu trữ tài sản số đã tích trữ lượng lớn tiền số. Khi thị trường biến động mạnh, họ buộc phải bán ra để cân đối bảng cân đối kế toán, qua đó tạo thêm áp lực lên giá. Động thái này kéo theo tâm lý tiêu cực lan rộng, cho thấy nhiều nhà đầu tư đang chịu mức thua lỗ quá lớn để có thể tiếp tục mua vào.

Các yếu tố kinh tế lớn cũng gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư. Báo cáo thu nhập của Nvidia đang cho thấy những rủi ro về đầu cơ công nghệ. Một số cảnh báo về bong bóng AI đang trở nên rõ ràng hơn. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể hạ lãi suất vào tháng 12.

"Tôi nghĩ rằng động thái của Fed và những đồn đoán về bong bóng AI là 2 lực cản lớn đối với tiền điện tử trong cuối năm nay", ông Adam McCarthy, nhà phân tích nghiên cứu tại Kaiko, nhận định trong báo cáo. "Rủi ro AI có khả năng gia tăng và ảnh hưởng đến tâm lý trong lĩnh vực tiền điện tử. Chúng ta đang chứng kiến đà giảm liên tục của bitcoin", ông nói thêm.