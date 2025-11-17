Tự ý mở rào đi qua vùng ngập sâu, tài xế và xe tải bị nước lũ cuốn trôi

Chiều 17/11, UBND xã La Lay, tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm nạn nhân trên xe tải bị lũ cuốn trôi khi cố tình vượt ngầm tràn thời điểm nước dâng cao.

Vụ việc xảy ra lúc 12h cùng ngày, tại ngầm tràn A Rông Trên, xã La Lay. Thời điểm này, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát đang ăn cơm trưa, một tài xế xe tải tự ý mở rào chắn, điều khiển phương tiện băng qua ngầm tràn.

Chiếc xe thời điểm mắc lại trên ngầm tràn (Ảnh: Bá Hoàng).

Do nước lũ chảy xiết, chiếc xe đến giữa ngầm tràn bị nghiêng phần đầu không thể di chuyển thêm, tài xế trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Lực lượng chức năng chưa kịp tiếp cận, chiếc xe bị dòng nước lũ làm lật ngang rồi bị cuốn trôi về phía hạ nguồn, tài xế mất tích (chưa rõ thông tin tài xế và biển số phương tiện).

Chiếc xe bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: Bá Hoàng).

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, trong 12 giờ qua, trên địa bàn có mưa to, phổ biến 40-150mm, mực nước trên các sông, suối dâng cao.

Mưa lớn cũng gây ngập, chia cắt 53 điểm trên các tuyến đường ở Quảng Trị, 190 nhà dân ở các xã Hướng Hiệp và Nam Hải Lăng bị ngập.

Xe tải cố tình băng qua ngầm tràn bị ngập (Clip: Người dân cung cấp).

Chính quyền các địa phương ở Quảng Trị đã di dời 217 hộ dân với 813 người ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.