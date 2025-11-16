Cầu phao bị lũ cắt đứt thành 3 đoạn, cuốn trôi xa gần 1km

Chiều 15/11, ông Võ Đức Hải (phường Kim Long, thành phố Huế), một trong những người góp vốn xây dựng cầu phao dân sinh bắc qua nhánh Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương, cho biết sẽ thuê phương tiện kéo đoạn cầu bị lũ cuốn trôi về vị trí cũ để sửa chữa, phục vụ người dân đi lại khi nước sông Hương rút.

Theo ông Hải, cây cầu phao được xây dựng cách đây 13 năm đã bị nước lũ cắt đứt thành 3 đoạn trong đợt mưa lớn ngày 27-28/10.

Một phần cầu phao dân sinh trên nhánh Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương bị nước lũ cuốn trôi về phía hạ du (Ảnh: Cao Tiến).

Nước lũ đã làm đứt cáp giằng néo, cuốn trôi đoạn dài nhất về phía hạ nguồn, mắc cạn tại khu vực chợ Tuần, phường Thủy Xuân, cách vị trí ban đầu gần 1km.

Trước năm 2012, người dân các thôn Định Môn, Kim Ngọc, Sơn Thọ, La Khê Trẹm (nay thuộc phường Kim Long, thành phố Huế) sống như một ốc đảo, phải đi đò ngang nguy hiểm để sang sông.

Năm 2012, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho phép lắp đặt cầu phao dân sinh trên sông Tả Trạch. Cầu được đưa vào sử dụng năm 2013, giúp rút ngắn thời gian và đảm bảo an toàn cho người dân.

Đầu cầu còn sót lại sau lũ ở phía bắc sông Tả Trạch, thuộc địa bàn phường Kim Long (Ảnh: Cao Tiến).

Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế đầu tư xây dựng cầu bê tông cốt thép bắc qua nhánh sông Hữu Trạch. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn chọn đi qua cầu phao vì quãng đường gần hơn và ngại đi tuyến đường tránh Huế do tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Việc cầu phao bị lũ cuốn trôi khiến người dân lo lắng, mong công trình sớm được khôi phục.

Cầu phao trên sông Hữu Trạch thời điểm chưa bị lũ cuốn (Ảnh: Lê Đình Dũng).

Bà Trần Thị Loan, người dân địa phương bày tỏ sự không yên tâm khi học sinh phải đi qua cầu Tuần trên đường tránh Huế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long, cho biết cầu phao dân sinh này thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng thành phố Huế. Chính quyền địa phương sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để có phương án xử lý phù hợp trong thời gian tới.