HLV Lào: “Sẽ thật sai lầm nếu chỉ tập trung vào Xuân Son”

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Dù biết đây là một trận đấu khó khăn, toàn đội sẽ chiến đấu hết mình. Chúng tôi không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn học hỏi từ một đội bóng mạnh hơn như đội tuyển Việt Nam”, HLV Ha Hyeok Jun chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận. Tối mai (19h, 19/11), đội tuyển Lào sẽ tiếp tuyển Việt Nam tại sân vận động Quốc gia Lào ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Asian Cup 2027.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết mục tiêu của Lào mang tính rõ ràng và thực tế: hạn chế sai lầm, không để thủng lưới và tận dụng tối đa mọi cơ hội dù nhỏ nhất.

HLV đội tuyển Lào, ông Ha Hyeok Jun (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Ha Hyeok Jun cũng tiết lộ ông và HLV Kim Sang Sik là bạn bè thân thiết, cùng quê Busan (Hàn Quốc): “Tất nhiên, nếu thua Việt Nam thì tôi sẽ không vui. Nhưng tôi phải thừa nhận những gì HLV Kim Sang Sik đang làm cho đội tuyển Việt Nam là rất tuyệt vời. Chúng tôi muốn chiến thắng, nhưng đồng thời cũng sẽ học hỏi được nhiều điều từ trận đấu này”.

Đánh giá về tiền đạo Nguyễn Xuân Son, HLV Ha Hyeok Jun dành sự tôn trọng đặc biệt: “Cậu ấy là một cầu thủ rất giỏi, rất xuất sắc. Tuy nhiên, nếu chúng tôi quá tập trung vào Xuân Son thì sẽ lơ là những cầu thủ khác. Dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lối chơi đã được xây dựng”.

HLV Ha Hyeok Jun cũng bày tỏ sự ấn tượng trước tình yêu bóng đá của người Việt Nam: “Tôi tin rằng niềm đam mê không chỉ của các cầu thủ mà còn của giới truyền thông và người hâm mộ đã góp phần giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc. Sự phát triển mạnh mẽ này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn lan rộng khắp khu vực Đông Nam Á. Tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng cho bóng đá nơi đây".

HLV và cầu thủ hai đội tham dự họp báo trước trận (Ảnh: VFF).

Cùng dự họp báo, tiền đạo Bounphachan Bounkong đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và nhấn mạnh đây là một thử thách lớn cho tuyển Lào.

“Đây là trận đấu quan trọng vì chúng tôi phải gặp một đội tuyển rất mạnh. Việt Nam có tốc độ tốt và đó là điểm mạnh lớn của họ. Chúng tôi hiểu điều đó và sẽ cố gắng hết sức trong trận đấu ngày mai”, Bounkong cho biết.

Bounphachan cho biết mục tiêu cá nhân là thi đấu tốt nhất để truyền cảm hứng cho toàn đội. Anh cũng thừa nhận lượng cổ động viên Việt Nam đông đảo có thể tạo ra áp lực, nhưng kêu gọi đồng đội giữ sự tự tin.

“Dù đối thủ là ai thì đây vẫn là trận đấu lớn trên sân nhà. CĐV Việt Nam rất đông, tôi không muốn các đồng đội bị áp lực. Tất cả chỉ cần chơi theo phong cách của mình, không quá căng thẳng. Hy vọng chúng tôi sẽ có một trận đấu tốt", Bounkong nói.